Обязательно сохранится: 5 иномарок до 1 млн рублей, которые не ржавеют Найти приличный автомобиль на вторичном рынке становится всё труднее. Но до сих пор в России продаются машины, которые не ржавеют даже в самых жёстких условиях эксплуатации. 30 ноября, 01:40 Volvo S80. Фото © Shutterstock

Не каждый автопроизводитель серьёзно вкладывается в качество металла кузова, в оцинковку и антикоррозионную защиту. Однако, если поискать, можно найти несколько иномарок, с которыми практически не бывает кузовных проблем. Большая часть автомобилей в рейтинге стоит примерно 1 млн рублей за относительно исправный вариант, однако нужно понимать, что после покупки техника может потребовать дополнительных вложений.

Слабые места автомобиля

Зачастую коррозии достаточно сколотого кусочка краски или незащищённого грунтовкой участка на кузове авто. Если туда доберётся влага, ржавчина может начать распространяться. Аппетиты коррозии зависят от изменений температуры окружающей среды, увеличения степени влажности воздуха в гараже, недостаточной вентиляции.

Первыми жертвами коррозии чаще всего становятся нижние части дверных панелей, передние крылья, пороги, коробчатые сечения нижней области кузова. Косметические коррозийные дефекты могут наблюдаться на сварных швах, местах крепления молдингов, на капоте, крышке багажника и других местах. Ранее специалисты Шведского института проводили исследования коррозии. Для этого они тестировали в первую очередь авто, используемые в странах с северным климатом. Однако и без их исследований сформировался список машин, которые крайне неохотно ржавеют даже в суровых российских условиях.

Toyota Camry XV30

Фото © Toyota

Четырёхдверный седан среднего размера, выпускавшийся компанией Toyota с 2001 по 2006 год, — один из последних представителей эпохи ресурсных и надёжных автомобилей.

На российском рынке чаще всего можно встретить версии с двигателями 2AZ-FE(2.4) 159 л.с. и 1MZ-FE(3.0) 186 л.с. (без VVT-i). Машина в целом, как и кузов, отличается выносливостью. Эксперты указывают на то, что изредка можно наблюдать коррозию на порогах, лонжеронах, на крышке багажника либо на самой крыше. При этом встретить такой автомобиль в совсем уж гнилом состоянии довольно сложно. По некоторым данным, Toyota Camry XV30 популярна в Сибири, что о многом говорит. Средняя цена на вторичном рынке: от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Volkswagen Passat B6

Фото © Volkswagen

Большой семейный автомобиль D-сегмента с передним расположением двигателя, который производился и продавался компанией Volkswagen с 2005 по 2010 год.

Признанный эталон в своём сегменте, заслуживший любовь российских автомобилистов. У него множество модификаций двигателей — как бензиновых, так и дизельных. На вторичном рынке распространены турбированные 1,8 л на 152 л.с. и атмосферные 2,0 л на 150 л.с.

Если двигатель "запущенных" автомобилей некоторые эксперты называют проблемным, то с точки зрения антикоррозийной устойчивости Passat можно назвать долгожителем. На кромках колёсных арок, а также на днище машины встретить коррозию можно крайне редко, да и то после многих лет эксплуатации. Единственное слабое место машины — пороги. Однако с ними возникают проблемы, если пробег машины явно больше 200 тыс. километров, а водитель уже попадал на автомобиле в ДТП. Средняя стоимость немецкой классики на вторичном рынке варьируется от 600 тыс. до 1,2 млн рублей.

Audi A6

Фото © Audi

Первый Audi А6 представлял собой рестайлинговую версию последнего Audi 100. Автомобиль бизнес-класса C-сегмента.

Машина с достоинством проходит и через "солёные" и "щелочные" зимы с реагентами больших городов и неплохо ведёт себя в суровом сибирском климате. По словам экспертов, обширную коррозию можно найти только на кустарно восстановленных авто после аварии. А также на тех экземплярах, чьи владельцы считали, что оцинковка — это навсегда, и не ремонтировали сильные сколы и повреждения лакокрасочного покрытия.

Если машина была в надёжных руках, головной боли после покупки быть не должно. На швах, стыках и лонжеронах даже после многолетней эксплуатации всё выглядит прилично. Ахиллесова пята — наружная кромка боковых дверей, которые неплохо бы обработать проникающим антикором, чтобы влага не провоцировала возникновение коррозии. Цены по низу рынка на 6–8-летние автомобили начинаются с 750 тыс. рублей и достигают 2,5 млн за относительно свежие автомобили.

Volvo 740/760/940

Volvo 740. Фото © Wikipedia

Volvo 700 Series — это серия представительских автомобилей, выпускавшихся шведами с 1982 по 1992 год. Особое распространение получили 740/760 модели.

Volvo 760 — попытка компании закрепиться на рынке представительских автомобилей, побочным результатом стала репутация солидной и безопасной марки. Volvo 740 — это упрощённая и более дешёвая модификация Volvo 760. Она задумывалась как автомобиль среднего размера, при этом с более богатым оснащением, чем модели 200-й серии. После 1992-го, когда производство Volvo 740 прекратилось, его двигатель, трансмиссии, шасси и другие детали продолжали устанавливать на Volvo 940, который был, по существу, идентичен 740-му, за исключением задней части седана.

По словам специалистов, выхлоп выходит из строя каждые несколько лет, порой капризничают двигатели. Но с точки зрения антикоррозийной стойкости машина "надёжна как кирпич", который она немного напоминает. Цена на вторичном рынке в 2022 году — примерно 500–700 тысяч. Тут, как говорится, нужно быть внимательным, потому что, скорее всего, в машину придётся вкладываться, и чем добросовестнее были предыдущие владельцы, тем лучше.

Volvo S80

Volvo S80. Фото © Shutterstock / Dong liu

Вслед за "дедушкой" идёт и его "внук". Седан бизнес-класса, выпускавшийся шведским премиум-автопроизводителем с 1998 по 2016 год. Один из лучших автомобилей в рейтинге.

По поводу кузова претензий к Volvo S80 нет. Машина отличается отменным качеством окраски и оцинковки. Поэтому даже в местах сильных сколов и царапин её кузов не ржавеет. Уязвимое место — хромированные кузовные детали. Что касается двигателя, эксперты рекомендуют брать Volvo S80 с атмосферным 3,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 243 л.с.

Эксперты сравнивают Volvo S80 c премиальными немцами и отмечают, что авто хоть немного и уступает им в плане престижа, зато однозначно выигрывает с точки зрения надёжности. На вторичном рынке модели дорестайлингового периода идут от 500–600 тысяч рублей, рестайлинговые близятся к 800 тысячам – 1 млн рублей.

Чтобы автомобиль прослужил дольше, рекомендуется сразу после покупки провести антикоррозийную обработку. Также необходимо мыть машину три-четыре раза в месяц с использованием специального шампуня. Нужно регулярно осматривать авто на подъёмнике.

Сталкивались с коррозией своего авто? 0 Слава богу, нет Пара сколов/царапин на авто есть, но ржавчина отсутствует Есть кое-где ржавчина, надо что-то делать Не вожу автомобиль

Авторы Евгений Самарин