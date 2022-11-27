Кто же вас создал такими: 7 иномарок, на которые невозможно взглянуть без слёз В автопроме, как и в эволюции животных, не обходится без курьёзов. Есть ряд автомобилей, доказывающих, что дизайнерская фантазия порой может завести "куда-то не туда". 27 ноября, 01:40 Обложка © Corbin Motors

Chevrolet SSR

Двухместный спортивный пикап-кабриолет, или Super Sport Roadster американской компании Chevrolet, выпускавшийся с 2003 по 2006 год. За это время успели выпустить 24 000 автомобилей.

Chevrolet SSR — явная жертва ретролихорадки, вспыхнувшей в начале нулевых и помноженной на любовь создателей к спорткарам. Дизайнеры ориентировались на пикапы Chevy Advance Design конца 40-х, но при этом запихнули под капот двигатель V8 Vortec объёмом 5,3 литра, мощностью 300 л.с. В 2006 году, под занавес, машину оснастили шестилитровым движком LS2 (как у Chevrolet Corvette C6 и Pontiac GTO), докрутив мощность до 395/400 л.с. — 395 для автоматической коробки передач и 400 для механической. Но, видимо, если хочешь всего и сразу, в итоге рискуешь получить на выходе Квазимодо.

Пользователи отмечали, что, как только Chevrolet SSR съезжал с идеального покрытия, кузов начинал скрипеть, всё буквально ходило ходуном, создавая для водителя максимально некомфортные условия. Всё это из-за того, что старые технологии производства кузовных панелей не коррелировали с желанием сделать авто, которое разгоняется до 100 км/ч за 5,29 секунды. Стоила машина 42 тысячи долларов.

Nissan Cube

Субкомпактвэн японской сборки, выпускавшийся с 1998 по 2019 год. Всего вышло три поколения в этой линейке.

Есть кубические арбузы, а есть автомобили в форме параллелепипеда. Nissan Cube — один из них. С этим авто не всё так однозначно. Да, у него странная форма, да, непонятно, зачем там рифлёная крыша и наконец, зачем переднюю панель застелили ворсистым круглым ковриком.

Но, во-первых, машину выпускали более двадцати лет, и на неё был бешеный спрос. В том числе и в России. Владельцы хвалили этот "каблучок" за практичность, надёжность и за то, что управление выше всяких похвал. А внешний вид — это вопрос из разряда "на вкус и цвет". Производители достигли поставленной цели: машины производились для японцев, а жители Страны восходящего солнца всегда любили всё необычное. Позже и американский потребитель вошёл во вкус. Nissan Cube снискал ряд наград, одна из них — "Лучший автомобиль для владельцев собак по версии ААА" 2010 года. Сейчас на вторичном рынке его предлагают по цене от восьми до 15 тысяч долларов.

Corbin Sparrow / Myers Motors NmG

Фото © Corbin Motors

Одноместный трёхколёсный электрокар с двигателем в 27 лошадиных сил, сделанный компанией Corbin Motors (дочка Corbin Pacific) специально по заказу сети пиццерий. Этим и объясняется форма: авто создано специально для того, чтобы доставщику пиццы было удобно маневрировать в городском потоке. Радиус действия Sparrow достигал 65 км, а скорость — 110 км/ч. Однако Corbin Sparrow не избежал насмешек в духе: "Пора воробьям подать в суд на производителей за дискредитацию воробьиной популяции".

Компания Corbin Motors развалилась в 2003 году без всякого "воробьиного суда", успев произвести всего 300 экземпляров. Разработки перешли бренду Myers Motors. С 2006 года новый хозяин возродил линейку "воробьёв", но под вывеской NmG (No More Gas). Позже вышла версия с литийионными батареями, увеличившими запас хода до 100 км. Corbin Sparrow / Myers Motors NmG засветился в фильмах "Остин Пауэрс: Голдмембер" и "Петля времени". После перевыпуска в 2008 году авто можно купить по цене около 30 тысяч долларов.

Plymouth Prowler / Chrysler Prowler

Родстер от американского автоконцерна Chrysler Corporation, выполненный в ретростиле. Выпускался небольшими сериями в 1997 году и в 1999–2002 годы.

Производители вдохновлялись хот-родами 30-х. В принципе, термин "хот-род" и переводится как "горячий родстер". На таких авто в годы Великой депрессии любители экстрима рассекали по дну высохших озёр к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Примечательно, что Prowler переводится как "бродяга".

Особенность формы: передние колеса Prowler и бамперы вынесены за пределы кузова. "Бродяга" оснащён бензиновым крайслеровским двигателем SOHC V6 объёмом 3,5 литра и мощностью 214 лошадиных сил. Для обычных дорог этот диковинный зверь явно не предназначен: опасен и для водителя, и для пешеходов, но зато хорошо показал себя на гоночном треке. И хотя над его сай-фай-насекомоподобной внешностью посмеивались, многих впечатлял разгон с 0 до 97 км/ч за 7,2 секунды, а впоследствии за счёт нового форсированного мотора с алюминиевым блоком цилиндров время разгона сократилось до 5,9 секунды. Всего было продано 11 702 экземпляра. В 2002 году машина стоила 44 625 долларов.

Panoz Abruzzi

Фото © Panoz

Грантурер от Panoz Auto Development с неблагозвучным для уха россиянина названием больше напоминает бэтмобиль. Интересно, что критики так прозвали первую модель от Panoz — Esperante GTR-1 — как раз за необычные пропорции и форму носа. Но Panoz Abruzzi переплюнул и его. Всего выпустили 81 экземпляр специально для европейского рынка.

Panoz Abruzzi удостоился звания самого уродливого и дорогого спорткара. Боковые зеркала слишком малы для такого автомобиля, к тому же расположены слишком высоко. Но восхищает 6,2-литровый турбомотор V8 мощностью 640 л.с. С места до 100 км/ч Abruzzi разгоняется за 3,1 секунды. Цена — в районе 650 тысяч долларов.

Suzuki X-90 / Suzuki Vitara X-90 Philippe Cousteau Special Edition

Фото © Suzuki

Двухдверный двухместный внедорожник с передним расположением двигателя, задним/полным приводом, производившийся японской компанией Suzuki в период с 1995 по 1997 год.

Больше напоминает машинку из мультика или из детского парка аттракционов. Производители хотели создать универсальную машину выходного дня, совмещающую функции родстера и внедорожника. Съёмная Т-образная крыша, как дизайнерская фишка, понимания среди потребителей не нашла. Да и универсальность была поставлена под вопрос: в качестве внедорожника он был неплох, в качестве родстера — нелеп. X-90 использовал 1,6-литровый 16-клапанный двигатель мощностью 95 л.с., выпускался с полным или задним приводом, а также с пятиступенчатой ​​механической или автоматической коробкой передач. Не завоевал любви ни среди обычных граждан, ни среди фриков. Зато попал в рейтинг Top Gear "13 худших автомобилей за последние 20 лет". В 2022 году Motor Trend назвал X-90 номером один в "Списке 25 худших автомобилей 1990-х годов". Всего было продано чуть больше 8500 штук. Сейчас на вторичном рынке можно встретить объявления, где за Suzuki X-90 просят 1–1,5 тысячи долларов.

Fiat Multipla

Итальянский дизайнер Роберто Джолито, создавший этот минивэн, всегда считал, что ничего зазорного в броском дизайне нет. Однако его детище, представленное в 1998 году под названием Fiat Multipla, завоевало сразу ряд антинаград, гордиться которыми не будет ни один автомобильный концерн. Однако для Джолито главным показателем были продажи: с 1998 по 2004 годы автомобиль с тремя звёздами в тестах безопасности и всего двумя двигателями продавался в количестве нескольких десятков тысяч.

В 2004 году от выпуклых фар и понятной только одному создателю кузовной схемы отказались в пользу более классических форм. Смех смехом, но даже в авторитетной автомобильной программе Top Gear Fiat Multipla три года подряд — с 2000 по 2002-й — занимал первое место в номинации "Лучший семейный автомобиль".

Фото © Corbin Motors Зачем производят такие автомобили? 0 Амбиции дизайнеров иногда творят "чудеса" Становится скучно Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Самарин