Терапевт сформулировал правило подбора гардероба в морозы английской поговоркой

Главный принцип при выборе гардероба в морозы — многослойность. Об этом читателям Лайфа напомнил врач-терапевт медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" и кандидат медицинских наук Сергей Васильев.

"Англичане любят говорить, что, если в доме холодно, наденьте ещё один свитер. Безусловно, это относится к отоплению домов и к выходу на мороз. Многослойная одежда позволяет как термосу удерживать тепло. Циркуляция воздуха между слоями одежды позволяет сохранять ровную температуру на разных участках тела", — объясняет врач.

При этом собеседник Лайфа советует прислушиваться к внутренним ощущениям и не допускать перегрева.

"При температурных качелях желательно, чтобы одежда была комбинаторная, то есть мы могли что-то расстегнуть, что-то снять", — добавил он.