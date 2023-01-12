Терапевт сформулировал правило подбора гардероба в морозы английской поговоркой
Кандидат медицинских наук Васильев: Многослойная одежда позволяет удерживать тепло по принципу термоса
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Главный принцип при выборе гардероба в морозы — многослойность. Об этом читателям Лайфа напомнил врач-терапевт медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" и кандидат медицинских наук Сергей Васильев.
"Англичане любят говорить, что, если в доме холодно, наденьте ещё один свитер. Безусловно, это относится к отоплению домов и к выходу на мороз. Многослойная одежда позволяет как термосу удерживать тепло. Циркуляция воздуха между слоями одежды позволяет сохранять ровную температуру на разных участках тела", — объясняет врач.
При этом собеседник Лайфа советует прислушиваться к внутренним ощущениям и не допускать перегрева.
"При температурных качелях желательно, чтобы одежда была комбинаторная, то есть мы могли что-то расстегнуть, что-то снять", — добавил он.
Ранее терапевт Павел Воробьёв предупредил, что мокрые ноги могут вызвать проблемы с сердцем. Причём эта патология не просто неприятная и тяжёлая, но иногда и смертельная, отметил эксперт. К тому же намокание ног способно привести к воспалению внутренних органов, что чревато не только насморком, но и возникновением пневмонии.