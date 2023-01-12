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12 января, 09:02

Терапевт сформулировал правило подбора гардероба в морозы английской поговоркой

Кандидат медицинских наук Васильев: Многослойная одежда позволяет удерживать тепло по принципу термоса

<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Главный принцип при выборе гардероба в морозы — многослойность. Об этом читателям Лайфа напомнил врач-терапевт медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" и кандидат медицинских наук Сергей Васильев.

"Англичане любят говорить, что, если в доме холодно, наденьте ещё один свитер. Безусловно, это относится к отоплению домов и к выходу на мороз. Многослойная одежда позволяет как термосу удерживать тепло. Циркуляция воздуха между слоями одежды позволяет сохранять ровную температуру на разных участках тела", объясняет врач.

При этом собеседник Лайфа советует прислушиваться к внутренним ощущениям и не допускать перегрева.

"При температурных качелях желательно, чтобы одежда была комбинаторная, то есть мы могли что-то расстегнуть, что-то снять", — добавил он.

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Ранее терапевт Павел Воробьёв предупредил, что мокрые ноги могут вызвать проблемы с сердцем. Причём эта патология не просто неприятная и тяжёлая, но иногда и смертельная, отметил эксперт. К тому же намокание ног способно привести к воспалению внутренних органов, что чревато не только насморком, но и возникновением пневмонии.

Ольга Годуненко

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