"Серьёзно взялись": Мизулина допустила "громкие" инциденты с неуплатой налогов блогерами в будущем
Мизулина: ФНС блокирует счета блогеров за неуплату налогов
Банковские счета российских блогеров за неуплату налогов блокирует Федеральная налоговая служба. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
"Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьёзно взялась за блогерское сообщество", — заявила Мизулина в телеграм-канале.
Мизулина также высказала предположение, что произойдёт ещё не один "громкий" инцидент, где будут замешаны блогеры, игнорирующие уплату налогов.
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Ранее Лайф писал, что Мизулину рассмешил провал побега инфоцыганки-миллиардерши Блиновской. Она отметила, что в этом нет ничего удивительного и блогеров неоднократно предупреждали, что 30 апреля — последний срок подачи налоговых деклараций.
t.me / Екатерина Мизулина