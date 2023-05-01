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1 мая, 19:13

"Серьёзно взялись": Мизулина допустила "громкие" инциденты с неуплатой налогов блогерами в будущем

Мизулина: ФНС блокирует счета блогеров за неуплату налогов

Банковские счета российских блогеров за неуплату налогов блокирует Федеральная налоговая служба. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьёзно взялась за блогерское сообщество", — заявила Мизулина в телеграм-канале.

Мизулина также высказала предположение, что произойдёт ещё не один "громкий" инцидент, где будут замешаны блогеры, игнорирующие уплату налогов.

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Ранее Лайф писал, что Мизулину рассмешил провал побега инфоцыганки-миллиардерши Блиновской. Она отметила, что в этом нет ничего удивительного и блогеров неоднократно предупреждали, что 30 апреля — последний срок подачи налоговых деклараций.

Обложка ©

t.me / Екатерина Мизулина

Арина Родионова
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