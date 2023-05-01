"Серьёзно взялись": Мизулина допустила "громкие" инциденты с неуплатой налогов блогерами в будущем

Банковские счета российских блогеров за неуплату налогов блокирует Федеральная налоговая служба. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьёзно взялась за блогерское сообщество", — заявила Мизулина в телеграм-канале.

Мизулина также высказала предположение, что произойдёт ещё не один "громкий" инцидент, где будут замешаны блогеры, игнорирующие уплату налогов.