Пасха-2026 уже близко: тот самый рецепт творожной пасхи из детства с заварным кремом и цукатами Оглавление Что такое творожная пасха: символика и традиции Когда можно делать пасху Классический рецепт творожной пасхи с изюмом и цукатами Ингредиенты Шаг 1. Подготавливаем продукты Шаг 2. Делаем творожную основу Шаг 3. Готовим заварную основу Шаг 4. Соединяем всё вместе Шаг 5. Формируем пасху Творожная пасха: рецепт диетического варианта Ингредиенты для лёгкой версии Шаг 1. Подготавливаем творог Шаг 2. Подслащиваем и ароматизируем Шаг 3. Готовим начинку Шаг 4. Собираем пасху Шаг 5. Отправляем под гнёт Как сделать пасху дома без специальной формы Как правильно выложить пасху в форму и украсить Когда и как освящать творожную пасху в храме Советы домохозяек: маленькие хитрости большого успеха Секрет влажной марли Вес имеет значение Творог — всему голова Как приготовить творожную пасху на Пасху 2026? Классический и диетический рецепты, как сделать в форме и когда освящать — в материале Life.ru. 28 марта, 21:45

Время течёт как-то особенно быстро — кажется, только вчера мы провожали старый год, а уже пора задумываться о главном весеннем празднике. Пасха 2026 будет ранней — 12 апреля. Самое время подумать, что будете готовить к Воскресению Христову. Один из символов праздника — творожная сладкая пасха. Только нежный творог, ароматное сливочное масло и никакого риска, что «не поднимется» или «подгорит». Life.ru подготовил для вас сразу два рецепта пасхи в форме — классический и диетический, чтобы в праздник было светло и вкусно.

Что такое творожная пасха: символика и традиции

Творожная пасха, рецепт которой передавался из поколения в поколение, — это не просто праздничный десерт. Она наполнена глубоким смыслом и символизмом. Её форма — усечённая пирамида — напоминает и Голгофу, где Спаситель принял страдания, и Гроб Господень, в котором произошло Воскресение Христово. Творог, масло и мёд символизируют радость воскресения, окончание поста и обещанную райскую жизнь.

Форма для творожной пасхи традиционно украшена различными символами праздника: буквами «ХВ» (Христос воскрес), крестом, копьём, тростью (орудия страстей) и ростками/цветами, олицетворяющими жизнь.

Когда можно делать пасху

Готовить пасху начинают в последние дни перед праздником — как правило, в Чистый четверг или в субботу утром. Пятница же — время скорби. Кроме того, творожной пасхе нужно время, чтобы настояться в холодильнике, пропитаться ароматами и обрести ту самую идеальную форму.

Классический рецепт творожной пасхи с изюмом и цукатами

Начнём подготовку к празднику с рецепта, который можно смело назвать золотым стандартом. Это та самая классическая пасха, рецепт которой хранила ещё ваша бабушка в кулинарных тетрадях. И никакого желатина! Всё держится на правильной консистенции и тяжёлом гнёте.

Классический рецепт без желатина с изюмом и цукатами. Фото © ТАСС / Илья Московец / URA.RU

Ингредиенты

Для пасхи из творога на Пасху нам понадобятся:

Творог (лучше фермерский, жирный) — 800 г

Сливочное масло (82,5 %) — 200 г

Сахарная пудра — 150 г

Яичные желтки — 4 штуки

Сливки (33%) — 100 мл

Изюм (светлый или тёмный) — 100 г

Цукаты (разноцветные) — 100 г

Ванильный стручок или ванильный сахар — по вкусу

Щепотка соли.

Шаг 1. Подготавливаем продукты

Изюм необходимо залить кипятком. Фото © «Шедеврум»

Изюм заливаем кипятком на 15 минут, чтобы он стал сочным и набухшим. Цукаты, если они крупные, нарезаем маленькими кубиками, чтобы в разрезе пасха была похожа на красочный витраж. Масло оставляем на столе, чтобы оно дошло до комнатной температуры.

Шаг 2. Делаем творожную основу

Как сделать пасху дома нежной, а не зернистой? Очень просто: дважды протираем творог через сито. Можно, конечно, перемешать блендером, но именно сито даёт особую «пушистость».

Шаг 3. Готовим заварную основу

В маленьком сотейнике смешиваем желтки, сливки, сахарную пудру и семена ванили (или ванильный сахар). Ставим на самый медленный огонь и, постоянно помешивая венчиком, варим до первого загустения. Главное — не кипятить, чтобы не свернулись желтки. Как только масса начнёт напоминать жидкий заварной крем — снимаем и остужаем.

Шаг 4. Соединяем всё вместе

Взбиваем размягчённое масло миксером добела (минуты 3–4). Продолжая взбивать, по ложке добавляем остывший заварной крем — получится эмульсия, похожая на густой крем для торта. Теперь порциями вводим творог, перемешивая ложкой или на самой маленькой скорости миксера. В самом конце добавляем изюм и цукаты.

Шаг 5. Формируем пасху

Готовим сыворотку для пасхи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Vorona

Чтобы сделать пасху в форме, нам понадобится специальная пасочница, деревянная или пластиковая. Если её нет, подойдут дуршлаг или новый цветочный горшок с дырочкой. Застилаем форму влажной марлей (сложенной в два слоя) так, чтобы края свисали. Выкладываем творожную массу, утрамбовывая ложкой. Сверху кладём блюдце и ставим груз (например, банку с водой). Вся сыворотка должна стечь. Отправляем в холодильник минимум на 12 часов, а лучше на сутки.

Творожная пасха: рецепт диетического варианта

Для тех, кто следит за фигурой или просто предпочитает лёгкие десерты, есть не менее вкусный, но не столь жирный вариант. Это пасха без запекания в самом прямом смысле, даже яйца не нужны!

Ингредиенты для лёгкой версии

Нам потребуются:

Творог 5% (или обезжиренный) — 600 г

Греческий йогурт без добавок — 300 г

Мёд (желательно цветочный) — 4–5 столовых ложек

Курага и чернослив — по 70 г

Грецкие орехи — горсть

Сок лимона — 1 столовая ложка

Кокосовая стружка (для украшения и вкуса) — 2 столовые ложки.

Шаг 1. Подготавливаем творог

Творог вместе с йогуртом пробиваем блендером до состояния нежнейшего мусса. Всего за пару минут текстура станет лёгкой и воздушной.

Шаг 2. Подслащиваем и ароматизируем

Добавляем к нашей основе мёд и лимонный сок, снова всё взбиваем. Обязательно пробуем то, что получилось: если хочется послаще — смело добавляем ещё ложечку мёда, ориентируясь только на свой вкус.

Шаг 3. Готовим начинку

Курагу и чернослив лучше нарезать кубиками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brent Hofacker

Принимаемся за сухофрукты и орехи. Курагу с черносливом нарезаем мелкими аккуратными кубиками. Грецкие орехи рубим ножом, но не в крошку, а оставляя небольшие кусочки, чтобы они чувствовались и придавали приятный хруст.

Шаг 4. Собираем пасху

Соединяем всё вместе: творожную массу, нарезанные сухофрукты, измельчённые орехи и кокосовую стружку. Кокос добавит лёгкий тропический намёк и сделает вкус более интересным. Тщательно перемешиваем, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Шаг 5. Отправляем под гнёт

Форму (пасочницу, дуршлаг или сито) застилаем влажной марлей, сложенной в два слоя. Выкладываем творожную массу, утрамбовываем ложкой, сверху ставим груз и убираем в холодильник минимум на ночь. За это время стечёт лишняя сыворотка — и пасха приобретёт идеальную плотную форму.

Как сделать пасху дома без специальной формы

Форму для пасхи можно придать с помощью обычного пластикового контейнера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Если специальной пасочницы в хозяйстве не нашлось, есть несколько народных лайфхаков.

Чаще всего вместо формы берут дуршлаг с мелкими дырочками, который выстилается марлей в несколько слоёв. Из этой же истории — сито. Всё зависит от того, какая форма вам больше нравится.

Из бытовой утвари можно взять пластиковый цветочный горшок или обычный контейнер для еды. В горшке обязательно должно быть отверстие в донышке, а вот контейнер придётся самостоятельно продырявить шилом.

Как правильно выложить пасху в форму и украсить

Секрет идеальной выкладки — хорошая марля. Смачиваем её холодной водой и тщательно отжимаем. Застилаем форму так, чтобы не осталось складок на стенках — иначе они отпечатаются на боках пасхи.

Украшать пасху — это отдельный вид искусства. Классика — цукаты, орехи и сухофрукты, вдавленные в поверхность. Но можно украсить верхушку свежими ягодами, шоколадной стружкой, фигурками из марципана или даже живыми цветами (не забудь их снять перед подачей!).

Когда и как освящать творожную пасху в храме

Творожную пасху необходимо освятить. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Традиционно пасхи, куличи и яйца несут в храм в Великую субботу. В 2026 году это будет 11 апреля. Служба начинается обычно утром и продолжается до вечера, но лучше уточнить расписание в конкретном храме — время освящения может немного отличаться.

Советы домохозяек: маленькие хитрости большого успеха

Секрет влажной марли

Марля, которой вы выстилаете форму, должна быть именно влажной, а не сухой. Сухая ткань впитает в себя влагу из творога и прилипнет к готовой пасхе. Влажная — легко отделится, оставив поверхность гладкой и красивой.

Вес имеет значение

Не жалейте груза! Чем тяжелее гнёт, тем плотнее и красивее будет пасха. Банки с водой на три литра будет вполне достаточно. Но следите, чтобы конструкция была устойчивой и не перевернулась в самый неподходящий момент.

Творог — всему голова

Никогда не берите мягкий «творожный продукт» из пачек, который намазывают на хлеб. Нужен настоящий, рассыпчатый творог в брикетах или на развес. Если он слишком влажный — подвесьте его на ночь в марле над миской, чтобы стекла лишняя сыворотка.

Пусть ваша пасха получится нежной, красивой и по-настоящему праздничной, а аромат ванили и цитрусов наполнит дом предвкушением Светлого Воскресения. Готовьте с удовольствием и делитесь радостью с близкими!

Авторы Божена Зажицкая