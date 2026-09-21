Молитва, акафист и тропарь Владимирской иконе Божией Матери Оглавление Молитва Владимирской иконе Божией Матери (текст) Акафист Владимирской иконе Божией Матери (текст) Тропарь, кондак и величание (текст) FAQ Тексты молитвы, акафиста и тропаря Владимирской иконе Божией Матери — для чтения дома и перед иконой. Полные тексты — в материале Life.ru. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Есть в православии икона, к которой обращаются в самые разные моменты — и в праздник, и в обычный день, когда нужна поддержка. Владимирскую молитву читают в дни памяти образа, перед важными делами и решениями, а также просто дома, когда хочется попросить защиты для себя и близких. Историю самой иконы мы уже разбирали отдельно. Здесь — тексты молитвы, акафиста, тропаря и величания.

Молитва Владимирской иконе Божией Матери (текст)

Молитва Владимирской иконе Божией Матери: текст. Фото © Wikipedia

Эту молитву читают и дома перед иконой, и в храме во время службы — она короче акафиста и подходит для ежедневного молитвенного правила.

О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Благодаряще Тя о всех великих благодеяниях, в роды родов людем российским от Тебе бывших, пред пречистым образом Твоим молим Тя: сохрани град сей (или: весь сию, или: святую обитель сию) и предстоящия рабы Твоя и всю Землю Русскую от глада, губительства, земли трясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани. Сохрани и спаси, Госпоже, Великаго Господина и Отца нашего (имя рек), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего (имя рек), Преосвященнейшаго епископа (или: архиепископа, или: митрополита) (титул), и вся Преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя. Даждь им Церковь Российскую добре управити, верныя овцы Христовы негиблемы соблюсти. Помяни, Владычице, и весь священнический и монашеский чин, согрей сердца их ревностию о Бозе и достойно звания своего ходити коегождо укрепи. Спаси, Госпоже, и помилуй и вся рабы Твоя и даруй нам путь земнаго поприща без порока преити. Утверди нас в вере Христовой и во усердии ко Православней Церкви, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, в напастех терпение нам подаждь, во благоденствии — воздержание, к ближним любовь, ко врагом всепрощение, в добрых делех преуспеяние. Избави нас от всякаго искушения и от окамененнаго нечувствия, в страшный же день Суда сподоби нас ходатайством Твоим стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист Владимирской иконе Божией Матери (текст)

Акафист Владимирской иконе Божией Матери: текст. Фото © Wkipedia

Акафист — развёрнутое хвалебное песнопение из тринадцати кондаков и двенадцати икосов. Его читают целиком в особые дни, когда есть время для более продолжительной молитвы.

Кондак 1

Взбранной Воеводе, Заступнице нашей, взирающе на первописанный образ Твой, хвалебное пение воспеваем Ти раби Твои, Богомати. Ты же, яко имущая державу непобедимую, сохрани и спаси благодарне Тебе вопиющия:

Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости нам источающая.

Икос 1

Ангельския Силы на Небеси немолчно воспевают Тя, Пречистая, зряще Славу Пребожественную, еюже Сын Твой прослави Тя; но и нас, земных, не оставила еси, яко некую лучу, низпославши нам икону Твою, святым Лукою первописанную. О ней бо некогда изрекла еси: «С сим образом благодать Моя и сила да пребудут». Темже вернии раби Твои, по вся дни и на всяком месте сбытие словес Твоих зряще, ко образу Твоему цельбоносному притекаем и, якоже Самой Ти, с нами сущей, вопием:

Радуйся, Ангелов Царице;

радуйся, всего мира Владычице.

Радуйся, на Небеси присно славимая;

радуйся, и на земли величаемая.

Радуйся, благодать Твою иконе Твоей сей даровавшая;

радуйся, на спасение человеков тую поставившая.

Радуйся, Божия благости скорая Подательнице;

радуйся, молений наших усердная послушнице.

Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости нам источающая.

Кондак 2

Видя чудес множество, от принесенныя в Вышград святыя иконы Твоея бываемое, благоверный князь Андрей возгореся духом и умоляше Тя, да скажеши святую волю Твою и да благословиши его в пределы Ростовския отъити. Темже улучив желаемое и икону Твою взем, идяше в путь свой, радуяся и поя Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разумеша вси людие дивное шествие Твое, Царице Небесная, от Киева в землю Ростовскую, болящии бо исцеляхуся и ина знамения и чудеса бываху всем с верою притекающим ко образу Твоему. Сего ради воспеша Тебе:

Радуйся, чудесы шествие иконы Твоея знаменавшая;

радуйся, многи немощныя исцелившая.

Радуйся, воздыхания наша не отвергающая;

радуйся, недостойныя молитвы наша приемлющая.

Радуйся, Матерния щедроты Твоя на нас изливающая;

радуйся, иконою Твоею нам благодеющая.

Радуйся, во обстоянии сущим скорую помощь дарующая;

радуйся, отчаянным надежду возвращающая.

Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости нам источающая.

Кондак 3

Владимирская икона Божией Матери. Фото © Life.ru

Силою Твоею ограждаемь, благоверный князь Андрей предел Владимирских достиже и зде благую волю твою, Владычице, позна. В нощном бо видении тому явльшися, повелела еси от места сего не отходити и чудотворную икону Твою зде, во граде Владимире, поставити, да будет северней стране нашей в благословение и людем Твоим в покров, вопиющим Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имея в себе благодатное сокровище, икону Твою Владимирскую, преуспеваше от силы в силу Отечество наше. Во дни бо обстояний и напастей не оставила еси род наш, Владычице, и во благовремении близ была еси, всесильным предстательством Твоим верныя люди Твоя заступающи, поющия Ти:

Радуйся, гнев Божий, праведно на ны движимый, утоляющая;

радуйся, на милость к нам, грешным, Господа преклоняющая.

Радуйся, яко смиренным мольбам рабов Твоих внемлеши;

радуйся, яко утешение Твое нам подати поспешаеши.

Радуйся, яко иконою Твоею от всяких нас бед ограждаеши;

радуйся, яко тою козни вражия разрушаеши.

Радуйся, в час скорби люди Твоя укрепляющая;

радуйся, тихое и безмятежное житие тем дарующая.

Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости нам источающая.

Кондак 4

Бурю помышлений сумнительных пройде благоверный князь Андрей, от множества врагов некогда обстоимь; Ты же, Всепетая, дивным от иконы Твоея знамением славную победу тому предвозвестила еси. Темже верою обновився и о имени Твоем дерзая, воспе Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше мятежницы убиение благовернаго князя Андрея, град Владимир расхитити устремишася, но икону Твою чудотворную, на стогны града изнесенную, внезапу узревше, умилишася сердцем и, на колена падше, во гресе своем покаяшася. Благочестивии же людие, таковому от иконы Твоея благодатному явлению радующеся, песнь благодарственную воспеша Тебе:

Радуйся, междоусобных браней утоление;

радуйся, ожестевших сердец умягчение.

Радуйся, яко заблуждшия на путь правый возвращаеши;

радуйся, яко от соблазнов суетных нас ограждаеши.

Радуйся, пагубы вседушевныя низлагающая;

радуйся, душевредная научения обличающая.

Радуйся, к Царствию Небесному путь невозбранный нам указующая;

радуйся, мир вечный и радость нам подающая.

Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости нам источающая.

Кондак 5

Боготечная звезда отцем нашим бысть икона Твоя, Владычице, еяже светом ведоми, многажды побеждаху царствия, возмогаху от немощи, обращаху в бегство полки чуждих и путь к земному преуспеянию и небесному спасению обретаху. Сего ради по долгу славит Тя земля Российская, поющи Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше некогда людие владимирстии в чуднем видении град свой на воздусе вознесен, и икону Твою верху его, якоже солнце, сияющу, со умилением разумеша, Владычице, неотступный покров Твой граду их и, Твое милостивое промышление о них славяще, воспеша Ти:

Радуйся, Мати милосердия;

радуйся, источниче чудес.

Радуйся, бодрая наша Хранительнице;

радуйся, граду нашему Покрове.

Радуйся, горе к Небеснем сокровищем ум наш возводящая;

радуйся, любовь к Богу в сердцах верных насаждающая.

Радуйся, маловерныя вразумляющая;

радуйся, неверных смыслы просвещающая.

Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости нам источающая.

Кондак 6

Проповедник неизреченных чудес Твоих, Владычице, явися соборный храм Твой во граде Владимире, святою иконою Твоею украшенный. Попущением бо Божиим все благолепие его некогда во огни погибе, икона же святая Твоя, якоже купина неопалима пребысть, да и видевше и осязавше присутствие Твое, вернии воспоют: Аллилуиа.

Икос 6

Акафист Владимирской иконе Божией Матери: текст для чтения. Фото © Life.ru

Возсия паки свет иконы Твоея, Богородице, во дни лютаго нашествия Батыева. Аще бо нечестивии агаряне и пожгоша огнем соборный храм Твой, и святителя Владимирскаго и люди, молящияся в церкви, умертвиша, и вся конечному истреблению предаша, обаче икона Твоя и паки невреждена обретеся, подвизающи пети Тебе:

Радуйся, Купино Неопалимая;

радуйся, Сокровище неиждиваемое.

Радуйся, Стено несокрушимая;

радуйся, прибежище всем уповающим на Тя.

Радуйся, икону Твою и во пламени целу сохранившая;

радуйся, нам во утешение и спасение тую оставившая.

Радуйся, Ты бо еси наше защищение;

радуйся, Ты бо еси всех благочестивых непрестанное радование.

Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости нам источающая.

Кондак 7

Хотя великий князь Василий защищение стяжати стольному граду своему, повеле Владимирскую икону Твою в Москву пренести. И во сретение ея усердно изшедше князь и святитель московский Киприан со освященным собором и всем множеством людей, до земли пред нею поклонишася, якоже бо Самую Тя, Пречистая, к ним приходящую, сретаху, зовуще Тебе: «О Мати Божия, спаси землю Русскую», вкупе же и поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новое знамение сотворила еси, Пренепорочная, в день празднования сретения иконы Твоея Владимирския в Москве: в грозном бо видении, яко всемогущая Царица, множеством воинств Небесных обстоима, со святители Московскими явилася еси нечестивому агарянскому хану и от предел земли Русския отъити повелела еси. Тогда вернии людие Твои, врага видевше посрамлена и бежавша, с веселием пояху Тебе:

Радуйся, Победо непобедимая;

радуйся, Царице Небесных Сил.

Радуйся, врага грозное посрамление;

радуйся, рабов Твоих Радосте нечаянная.

Радуйся, Надеждо всех лишенных надежды;

радуйся, спасение во дно адово низшедших.

Радуйся, пришествием иконы Твоея Москву возвеселившая;

радуйся, заступлением Твоим и град Владимир не оставившая.

Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости нам источающая.

Кондак 8

Странную победу всесильною помощию Твоею, Владычице, без брани совершившуюся, и до ныне Церковь Православная светло прославляет, сретение иконы Твоея Владимирския празднующи и вся верная чада Своя созывающи милости Твоя благодарне исповедати, Сыну же Твоему и Богу пети: Аллилуиа.

Икос 8

Всю Тя Бог освяти, Пренепорочная, и, яко Матерь Свою, в готовое прибежище и теплый покров всем нам дарова. Темже от меньших земли и незнаемых возвеличися благословенный Тобою град Москва, благочестно икону Твою почитаяй; вся бо племена русская воедино собра и область свою над окрестными языки от моря и до моря и даже до конец земли распростре, всем веру Христову возвещаяй, Тебе же вопия:

Радуйся, земли нашея забрало;

радуйся, Церкве утверждение.

Радуйся, молитвенников наших похвало;

радуйся, людей Твоих спасение.

Радуйся, враги наша устрашающая;

радуйся, полки чуждих далече отгоняющая.

Радуйся, яко Тобою Русь православная содержится;

радуйся, яко Тобою род христианский хвалится.

Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости нам источающая.

Кондак 9

Всякое естество ангельское восхваляет Тя, Богородительнице, у престола Сына Твоего предстоящую и за страну нашу и вся христианы молящуюся. Мы же, людие Твои, молитв Твоих действо разумевающе, к чудотворней иконе Твоей с любовию притекаем и Богу прилежно вопием: Аллилуиа.

Икос 9

Витий земных художество не довлеет по достоянию благохвалити Тя, Пресвятая Всенепорочная, и иконы Твоея чудеса исчислити, имиже Церковь Православная величается, гради наши утверждаются и вси христиане Божественне веселятся. Темже, за премногую любовь Твою к нам и вся милости Твоя, приими от нас сие хвалебное пение:

Радуйся, собором святых, в стране нашей просиявших, окружаемая и славимая;

радуйся, предстателей наших, чудотворцев российских, моления приемлющая.

Радуйся, ходатайством Твоим о нас Бога умилостивляющая;

радуйся, честным покровом Твоим нас присно осеняющая.

Радуйся, страны нашея преславная Защитнице;

радуйся, призывающим Тя скорая Помощнице.

Радуйся, труждающихся благодатное укрепление;

радуйся, кающихся грешников несумненное спасение.

Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости нам источающая.

Кондак 10

Владимирская икона Божией Матери в убранстве храма. Фото © Life.ru

Спасения ищуще, к Тебе прибегаем, Милосердная Мати, и, чудотворную Твою икону ныне обстояще, вся милости Твоя, тою отцем нашим явленныя, с любовию воспоминаем. Да не тщетна будет, Владычице, и наша надежда на Тя, на немощь нашу умилосердися и спаси вопиющия Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси и заступление всем с верою прибегающим к Тебе, Всеблаженная Отроковице; всегда бо милости Твоя роду христианскому являла еси и отцем нашим многочастне и многообразне благодеяла еси, от нашествия иноплеменник и от всякия беды и нужды тех избавляющи. Не оскудей и ныне, Владычице, утоляющи лютыя на ны возстания греховныя, и облак искушений отжени, Тебе бо навыкохом пети:

Радуйся, Мати Божия, Матернюю любовь к нам, грешным, простирающая;

радуйся, силою Твоею нашу немощь восполняющая.

Радуйся, милосердие Божие разумети нас научающая;

радуйся, к делом милосердия и нас возбуждающая.

Радуйся, страх Божий в сердца верных влагающая;

радуйся, грешники к покаянию призывающая.

Радуйся, невниманию нашему долготерпящая;

радуйся, от сна лености нас возставляющая.

Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости нам источающая.

Кондак 11

Пение похвальное воспеша московстии людие, спасение Твое некогда улучивше; верху бо явльшися, светозарною одеждою одеяна, храм Твой и град Москву от запаления огненнаго ризою Твоею защитила еси. Неотступна пребуди, Всемощная, от места сего и ныне, и нам избавление Твое видети даруй, да веселящеся воспоем: Аллилуиа.

Икос 11

Свет радости возсияла еси, Владычице, и во дни тыя, егда смотрением Божиим древняя красота церковная к нам паки возвратися и священный собор граду Москве Патриарха, всей же стране нашей единаго пастыря и молитвенника утверди. Ты же, Пречистая, от иконы Твоея Владимирския жребий первосвятительства сего избраннику Твоему даровала еси, да расточенныя овцы словеснаго стада Церкве Российския паки воедино соберет. Сего ради вопием Тебе:

Радуйся, скорбящих радосте;

радуйся, обуреваемых пристанище.

Радуйся, в напастех нас не оставившая;

радуйся, во уничижении нашем свет надежды нам возсиявшая.

Радуйся, на смиренныя призревшая;

радуйся, низшедшия возвеличившая.

Радуйся, Церкве нашея Похвало;

радуйся, людей Твоих веселие.

Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости нам источающая.

Кондак 12

Верующие на молитве перед иконой. Фото © Life.ru

Благодать Твою не отъими от нас, милости Источниче, якоже во дни лихолетия святителей наших Иова и Ермогена услышала еси и землю Русскую от конечнаго расхищения, православную же веру в ней от истребления спасла еси, да избавленнии Тобою Богу воспоем: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще неисчетныя милости Твоя, от лет древних роду нашему явленныя и доныне не оскудевающия, хвалим Тя, Пречистая, яко неусыпную Хранительницу нашу и заступление, и, Матернюю любовь Твою к стаду Сына Твоего ведуще, со дерзновением, аще и раби неключими есмы, вопием Тебе:

Радуйся, Русь Православную возлюбившая;

радуйся, веру истинную в ней утвердившая.

Радуйся, отцы наша во благочестии сохранившая;

радуйся, и наше неможение не отринувшая.

Радуйся, утверждение наше незыблемое;

радуйся, Надеждо наша непостыдная.

Радуйся, Молитвеннице наша теплая;

радуйся, Заступнице усердная.

Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости нам источающая.

Кондак 13

О Всепетая Мати, Заступнице Всемилостивая, Дево Богородице, обычным Твоим милосердием малое моление сие наше приемлющи, якоже древле, тако и ныне помилуй землю нашу Русскую и от всяких бед рабы Твоя избави, о Тебе вопиющия: Аллилуиа.

Тропарь, кондак и величание (текст)

Тропарь, кондак и величание Владимирской иконе. Фото © Life.ru

Тропарь, кондак и величание — короткие праздничные песнопения, которые звучат в храме в дни памяти иконы и легко запоминаются наизусть.

Тропарь, глас 4-й Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприимши, Владычице, чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы, притекающе и молящеся, Тебе взываем сице: о, пречудная Владычице Богородице, молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих и спасет души наша, яко Милосерд.

Кондак, глас 8-й Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых пришествием Твоего честнаго образа, Владычице Богородице, светло сотворяем празднество сретения Твоего и обычно зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Величание Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем образ Твой святый, имже точиши исцеления всем, с верою притекающим.

FAQ

Главные вопросы о молитве Владимирской иконе. Фото © Wikipedia

Когда читают молитву Владимирской иконе? Молитву читают как в дни памяти иконы — 3 июня, 6 июля и 8 сентября по новому стилю, — так и в любое другое время, когда нужна поддержка или защита для себя и близких. Строгой привязки к конкретной дате у домашней молитвы нет.

Чем отличаются тропарь, кондак и величание? Тропарь кратко раскрывает суть праздника и историю обретения иконы, кондак дополняет его, раскрывая смысл события с другой стороны, а величание — это торжественное прославление образа, которое поют во время праздничного богослужения. Больше о православных праздниках и памятных датах — в календаре церковных праздников на сентябрь.

Молитва перед Владимирской иконой не требует особых условий: важнее не место и не время, а внимание и искренность. Можно читать полный акафист или ограничиться коротким тропарём — оба текста обращены к одному и тому же образу, перед которым просили о защите не одно поколение.

Авторы Сергей Трофимов