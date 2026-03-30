Вадиму Андрееву — 68 лет: как сложилась судьба актёра из «Ранеток» и «Кадетства» и где он сейчас

Его голос знают миллионы: именно он говорил устами болтливого Осла в «Шреке» и лихого таксиста Даниэля в «Такси». Для старшего поколения он навсегда остался обаятельным Петей Гороховым из «Баламута», а для молодёжи нулевых — строгим, но справедливым отцом Леры Новиковой в культовом сериале «Ранетки».

Казалось, биография Вадима Андреева — это путь прирождённого любимца судьбы. Однако за кулисами скрывался настоящий детектив: разлад с женой, побег из дома, конфликт с матерью своей внучки и мысли об уходе в монастырь. А сегодня, 30 марта, у Вадима Андреева день рождения! Life.ru разобрался в биографии именинника и расскажет, как живёт звезда «Кадетства» и «Баламута» сегодня!

Смена фамилии: как появился Вадим Андреев

Мало кто знает, но громкая фамилия Андреев, которую актёр прославил на всю страну, на самом деле принадлежит его жене. Вадим родился в московской семье инженера и бухгалтера и носил фамилию Фейгельман. Когда начинающий артист поступил во ВГИК к Татьяне Лиозновой, мастер посоветовала ему сменить паспортные данные. Окончательный выбор был сделан после утверждения на главную роль в фильме «Баламут».

Судьба распорядилась иронично: вскоре Вадим встретил девушку Галину с фамилией Андреева. В 1978 году они поженились, и студентка пищевого института подарила любимому звучный псевдоним. В этом браке, который длится уже почти полвека, актёр нашёл свою главную опору.

Семейный кризис: 5 лет одиночества и возвращение к жене

Но их история не была безоблачной. Несмотря на раннюю свадьбу и рождение сына Андрея, актёр признавался, что отцом он себя ощутил не сразу. Погружение в карьеру, постоянные съёмки и, по собственному признанию, «не сахарный» характер привели к серьёзному кризису. Андреев ушёл из семьи. Его «свобода» длилась пять долгих лет.

Он снимал жильё, пытаясь найти себя в одиночестве, но жена Галина не устраивала скандалов и не бегала следом. Она просто ждала. И однажды Андреев вернулся. Сегодня они живут в тишине подмосковной деревни, где у них нет даже собаки потому, что это большая ответственность, но есть брошенный котёнок, которого не могли не спасти.

Скандал с невесткой

Драма разыгралась и вокруг его сына Андрея, который, кстати, не пошёл по стопам отца, выбрав бизнес. Несколько лет назад актёр оказался в центре громкого семейного скандала. Бывшая гражданская жена сына, стюардесса Анастасия Нефёдова обвинила Вадима Андреева в алкоголизме и рукоприкладстве. Актёр болезненно пережил эти нападки. Но в конечном итоге суд встал на сторону семьи Андреевых, признав обвинения клеветой.

Из-за этой вражды Вадим Юрьевич оказался отрезан от общения с внучкой Софией, рождённой в том союзе. Сам актёр утверждал, что рад общаться с внучкой. Только вот экс-возлюбленная сына «отрезала все отношения».

Культовые работы Вадима Андреева: от «Кадетства» до «Шрека»

В каких же кинокартинах мы можем увидеть работу именинника? Вы удивитесь, ведь в списке достижений у Вадима Андреева не только «Ранетки» и «Кадетство», которые, кстати, стали культовыми сериалами для зрителей нулевых! Помимо комедийных картин актёр снимался в популярном детективном сериале «Балабол», где исполнил роль начальника Николсона.

А ещё голос Вадима Андреева запомнился миллионам россиян по никогда не унывающему Ослу из «Шрека». Также именно его голосом говорит лихой марсельский таксист Даниэль Моралес в блокбастере Люка Бессона «Такси». Ну и, конечно же, не стоит забывать про голос Андреева в «Матрице» и «Гладиаторе»! Но как же артист пришёл к популярности?

Желание уйти в монастырь

Сегодня Вадиму Андрееву исполняется 68 лет, но он продолжает активно сниматься. В его фильмографии уже более 170 работ. Однако мысли артиста обращены к вечному. Вадим Андреев, будучи глубоко верующим человеком, однажды признался, что уйдёт в монастырь, если супруга Галина покинет этот мир раньше него. Артист утверждал, что вера помогла ему обвенчаться с женой после 40 лет гражданского брака и обрести душевный покой, а без супруги у него одна дорога — в монастырь.

Вот так сложилась судьба актёра, который прошёл через огонь, воду и медные трубы! Но Вадим Андреев по-прежнему остаётся народным любимчиком и очень талантливым человеком! А ещё судьба артиста доказывает, что даже самый сложный семейный кризис можно победить, если дать себе время. Давайте сегодня, 30 марта, в день рождения Вадима Андреева не только вспомним скандальные заголовки о его жизни, но и пересмотрим культовые картины с участием актёра. Например, уже упомянутые «Ранетки» или «Кадетство».