Король детей, мать-баронесса, страсть к няне и 6 браков: Чуковский, Збруев, Брандо и другие именинники недели В конце марта и в начале апреля родились сразу несколько ярких советских, российских и мировых знаменитостей — Корней Чуковский, Александр Збруев, Наталия Кустинская, Владимир Познер, Марлон Брандо. Life.ru вспомнил неожиданные и малоизвестные факты из их жизни. 29 марта, 22:15

Как Чуковского травила Крупская

31 марта 1882 года родился детский писатель и поэт Корней Чуковский. Хотя на самом деле это его псевдоним. При рождении он получил имя Николай Корнейчуков, но отчества у него не было, поскольку будущий писатель был незаконнорожденным.

Мать поэта Екатерина Корнейчукова была православной христианкой и работала прислугой в доме отца писателя Эммануила Левенсона, который исповедовал иудаизм. Согласно действовавшим в Российской империи законам, брак между иудеем и христианкой был невозможен, поэтому будущий писатель юридически не имел отца: он не мог взять его фамилию и отчество. В дальнейшем Чуковский использовал различные отчества: Васильевич, Степанович, Мануилович, Емельянович.

Из-за низкого происхождения Чуковский не смог доучиться в гимназии, его отчислили из пятого класса.

После Октябрьской революции в стране ограничения на межнациональные браки были отменены. В этот период писатель вполне мог взять фамилию и отчество своего биологического отца. Но он решил взять себе новые имя, фамилию и отчество, став по документам Корнеем Ивановичем Чуковским.

В советские годы отношение к творчеству Чуковского было неоднозначным: ряд высокопоставленных чиновников резко отзывались о его знаменитых сказках «Крокодил», «Тараканище», «Мойдодыр».

«Такая болтовня — неуважение к ребёнку. Сначала его манят пряником — весёлыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдёт бесследно для него. Я думаю, «Крокодила» ребятам нашим давать не надо», — писала в своей статье заместитель наркома просвещения РСФСР и вдова Владимира Ленина Надежда Крупская.

После такого разгрома Чуковский обещал исправиться и выпустить новый сборник стихов «Весёлая колхозня». Но в итоге он лишь взял выжидательную паузу и прекратил писать на 13 лет. В 1944 году советский философ Павел Юдин в газете «Правда» обрушился с критикой на сказку Чуковского «Одолеем Бармалея», которая была названа «вредной стряпнёй».

Но, несмотря на давление, Чуковский продолжал творить, а его сказки до сих пор остаются популярными у детей.

Александр Збруев: Хулиган по прозвищу Интеллигент

31 марта 1938 года родился актёр, народный артист РСФСР Александр Збруев. Детство у будущего актёра было очень тяжёлым, а тот факт, что он смог стать известным актёром с такой биографией, можно назвать чудом.

Когда его мать ещё была беременна, был арестован и объявлен «врагом народа» отец Збруева. Когда Александру был месяц от роду, его отца расстреляли. Его мать и вовсе имела дворянское происхождение. После расстрела мужа её с новорожденным сыном как членов семьи «врага народа» отправили в лагерь, где будущий актёр и вырос. В 1944 году Збруев с матерью вернулись в Москву, где Александр пошёл в школу. В учёбе Збруев особо себя не проявлял, он дважды оставался на второй год — в 4-м и 8-м классах. Кроме того, Збруев связался с компанией хулиганов, где имел прозвище Интеллигент.

Но после окончания школы он поступил в Щукинское училище. С этого момента пошёл его взлёт к карьерным высотам, а «плохая» биография Збруева не помешала ему в этом, поскольку после смерти Иосифа Сталина в стране наступили другие времена. Российскому зрителю актёр известен, прежде всего благодаря ролям в таких фильмах, как «Большая перемена», «Чистые пруды», «Шёл четвёртый год войны» и других.

Почему Познера не пустили во Францию

1 апреля свой 92-й день рождения отметит журналист и телеведущий Владимир Познер. Однако при рождении он получил совсем другое имя — Владимир Жеральд Дмитрий Дюбуа-Нибуайе. Будущий журналист родился в 1934 году в Париже. Его отцом был Владимир Познер, который уехал из России после Октябрьской революции, а матерью — Жеральдин Нибуайе Дюбуа Люттен, которая имела титул баронессы. Родители в официальном браке не состояли, поэтому первоначально будущему журналисту свою фамилию дала мать. Только спустя 5 лет родители Познера поженились, а он получил свои нынешние имя и фамилию.

При этом связей с Россией у будущего журналиста практически не было, он мог бы стать известным телеведущим во Франции, где родился, но тут вмешался случай. В 1940 году Литва вошла в состав СССР. Проживавший в республике в то время Александр Познер, дед журналиста, автоматически получил гражданство Советского Союза. В 1943 году советский паспорт вручили и отцу Владимира Познера, который в то время работал в Министерстве обороны США, но был агентом советской разведки.

В связи с началом холодной войны семья Познеров была вынуждена покинуть США и собиралась вернуться во Францию, но Познеру-старшему запретили въезд, посчитав его «подрывным элементом». И только после этого они мигрировали сначала в советскую зону оккупации Германии — будущую ГДР, а потом и в сам Союз. Так Владимир Познер сделал блестящую карьеру уже в нашей стране.

Пьяная мать и строгий отец Брандо

3 апреля 1924 года родился один из великих актёров прошлого столетия Марлон Брандо. С детства родители не баловали его своим вниманием. Ему приходилось терпеть издёвки со стороны отца, который любил высмеивать сына публично и воспитывал его в особой строгости. Дело доходило до того, что услышать тёплое слово в свой адрес Брандо мог только на день рождения или в Рождество.

Мать будущего актёра злоупотребляла спиртным. «Она предпочитала искать утешение в алкоголе, чем заботиться о нас», — писал в мемуарах Брандо.

Обделённый любовью и лаской юноша начал искать внимание в другом месте и нашёл его от домработницы. В семье Брандо работала девушка по имени Эрми. К тому моменту будущий актёр был лишь школьником, она же была старше его и воспринимала Марлона именно как ребёнка. Но в его случае всё было гораздо сложнее. Брандо часто играл с Эрми, даже спал с ней рядом. В отношении Эрми школьник испытывал влечение, и её увольнение стало настоящим ударом. «Я чувствовал себя брошенным. Моя мать променяла меня на бутылку, а теперь ушла и Эрми. Я утратил связь с этим миром», — писал Брандо в мемуарах. Но в дальнейшем он смог справиться со своими переживаниями и начать свой путь к восхождению на кинематографический олимп.

Как Кустинская ушла от космонавта

5 апреля 1938 года родилась советская актриса Наталия Кустинская, сыгравшая подругу режиссёра Якина в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Артистка за свою жизнь была замужем шесть раз.

Первым её супругом стал кинорежиссёр Юрий Чулюкин, который снял знаменитый фильм «Девчата». Своей жене он обещал, что даст ей главную роль в картине. Но обещание он так и не выполнил, что привело к разводу.

Вторым избранником актрисы стал переводчик Олег Волков. В этом браке у пары родился сын Дмитрий, но вместе они не прожили и двух лет.

Третьим мужем Кустинской был космонавт Борис Егоров, с которым артистка прожила 19 лет, но ушла от него, узнав об измене мужа.

В четвёртый свой брак она вступила с профессором Геннадием Хромушиным, с которым прожила 12 лет до его смерти в 2002 году. Практически сразу после потери мужа от передозировки наркотиков умер единственный сын Кустинской Дмитрий Егоров. Эти две потери стали сильным ударом для неё, она начала злоупотреблять алкоголем, что привело к резкому ухудшению состояния здоровья.

Пятым мужем стал Владимир Масленников, с которым в браке Кустинская прожила пять лет. После его смерти 72-летняя артистка вышла замуж за друга Масленникова Стаса Ванина, с которым развелась незадолго до своей кончины.

