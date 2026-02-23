Когда Пасха и Троица в 2026 году? Календарь православных праздников и постов

В 2026 году православные христиане встретят главные весенне-летние праздники раньше обычного: Светлое Христово Воскресение (Пасха) выпадает на 12 апреля, а День Святой Троицы (Пятидесятница) — на 31 мая. Эти даты определяются по лунно-солнечному календарю и всегда приходятся на воскресенье, напоминает Life.ru.

Дата Пасхи в 2026 году

Православная Пасха — 12 апреля 2026 года (воскресенье). Это один из самых ранних вариантов Пасхи за последние годы. Подготовка к главному христианскому празднику начинается с Великого поста, который в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля (включительно). Пост считается самым строгим и продолжительным в церковном году — время молитвы, покаяния и духовного очищения перед Воскресением Христовым.

Ключевые даты пасхального цикла 2026:

Вербное воскресенье — 5 апреля

— 5 апреля Страстная седмица — с 6 по 11 апреля

— с 6 по 11 апреля Светлая седмица (сплошная, без поста) — с 13 по 19 апреля

(сплошная, без поста) — с 13 по 19 апреля Радоница (день поминовения усопших) — 21 апреля

(день поминовения усопших) — 21 апреля Вознесение Господне — 21 мая (40-й день после Пасхи)

Когда Троица в 2026 году

День Святой Троицы (Пятидесятница) — 31 мая 2026 года (воскресенье). Праздник отмечается ровно через 50 дней после Пасхи и посвящён сошествию Святого Духа на апостолов. Это один из двунадесятых (великих) праздников, третий по значимости после Пасхи и Рождества.

Связанные даты:

Троицкая родительская суббота (поминовение усопших) — 30 мая

(поминовение усопших) — 30 мая Троицкая седмица (сплошная, без поста) — с 1 по 7 июня

Календарь основных многодневных постов в 2026 году

Великий пост — 23 февраля – 11 апреля

— 23 февраля – 11 апреля Петров (Апостольский) пост — 8 июня – 11 июля

— 8 июня – 11 июля Успенский пост — 14–27 августа

— 14–27 августа Рождественский пост — 28 ноября 2026 – 6 января 2027

Кроме многодневных постов, православные соблюдают пост по средам и пятницам в течение почти всего года (кроме сплошных седмиц), а также три однодневных поста: Крещенский сочельник (18 января), Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября) и Воздвижение Креста Господня (27 сентября).

Православный календарь напоминает: пост — это не только ограничения в пище, но и возможность приблизиться к Богу через молитву, добрые дела и прощение. В 2026 году верующие смогут провести Великий пост в более ранние и относительно тёплые сроки, что удобно для многих семей.

В 2026 году Чистый понедельник совпадёт с 23 Февраля. Life.ru рассказывает о традициях первого дня Великого поста и запретах этого особенного дня.