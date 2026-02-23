Когда Пасха и Троица в 2026 году? Календарь православных праздников и постов
Россиянам напомнили даты Пасхи и Троицы в 2026 году
Обложка © GigaChat
В 2026 году православные христиане встретят главные весенне-летние праздники раньше обычного: Светлое Христово Воскресение (Пасха) выпадает на 12 апреля, а День Святой Троицы (Пятидесятница) — на 31 мая. Эти даты определяются по лунно-солнечному календарю и всегда приходятся на воскресенье, напоминает Life.ru.
Дата Пасхи в 2026 году
Православная Пасха — 12 апреля 2026 года (воскресенье). Это один из самых ранних вариантов Пасхи за последние годы. Подготовка к главному христианскому празднику начинается с Великого поста, который в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля (включительно). Пост считается самым строгим и продолжительным в церковном году — время молитвы, покаяния и духовного очищения перед Воскресением Христовым.
Ключевые даты пасхального цикла 2026:
- Вербное воскресенье — 5 апреля
- Страстная седмица — с 6 по 11 апреля
- Светлая седмица (сплошная, без поста) — с 13 по 19 апреля
- Радоница (день поминовения усопших) — 21 апреля
- Вознесение Господне — 21 мая (40-й день после Пасхи)
Когда Троица в 2026 году
День Святой Троицы (Пятидесятница) — 31 мая 2026 года (воскресенье). Праздник отмечается ровно через 50 дней после Пасхи и посвящён сошествию Святого Духа на апостолов. Это один из двунадесятых (великих) праздников, третий по значимости после Пасхи и Рождества.
Связанные даты:
- Троицкая родительская суббота (поминовение усопших) — 30 мая
- Троицкая седмица (сплошная, без поста) — с 1 по 7 июня
Календарь основных многодневных постов в 2026 году
- Великий пост — 23 февраля – 11 апреля
- Петров (Апостольский) пост — 8 июня – 11 июля
- Успенский пост — 14–27 августа
- Рождественский пост — 28 ноября 2026 – 6 января 2027
Кроме многодневных постов, православные соблюдают пост по средам и пятницам в течение почти всего года (кроме сплошных седмиц), а также три однодневных поста: Крещенский сочельник (18 января), Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября) и Воздвижение Креста Господня (27 сентября).
Православный календарь напоминает: пост — это не только ограничения в пище, но и возможность приблизиться к Богу через молитву, добрые дела и прощение. В 2026 году верующие смогут провести Великий пост в более ранние и относительно тёплые сроки, что удобно для многих семей.
В 2026 году Чистый понедельник совпадёт с 23 Февраля. Life.ru рассказывает о традициях первого дня Великого поста и запретах этого особенного дня.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.