Священник дал наставления тем, кто будет поститься впервые

Великий пост в 2026 году начинается 23 февраля. Настоятель Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря игумен Варфоломей (Коломацкий) дал советы тем, кто будет поститься впервые.

«Великий пост, как и любой другой, это в первую очередь духовная работа, стремление жить по заповедям Господним, то есть, в любви к ближним и дальним. Пост — это напоминание человеку, что главное в жизни — не телесное, ибо только человеку дана бессмертная душа», — подчеркнул священник в разговоре с «Царьградом».

Он отметил, что пост даётся для борьбы с грехами (гневливостью, гордыней, пустословием) и для добрых дел. Что касается питания, то, по словам игумена, пост — не диета, а естественное ограничение. Попытки приготовить изысканные блюда из постных продуктов он назвал «лукавством».

Исключения делаются для больных, детей, беременных и кормящих. Но главное, по мнению священника, — участие в богослужениях, исповедь, причастие и соборование. Также Великий пост — время для добрых дел и примирения.

Кстати, диетолог объяснила, что Великий пост имеет под собой и научную основу. По её словам, в прошлом зимний рацион был скудным, что запускало в организме механизмы аутофагии — самоочищения и обновления клеток. Кроме того, пост помогает защитить психику от перегрузки информационным шумом.