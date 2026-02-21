Биологическая реновация: Врач рассказала, как Великий пост перезагружает клетки и нейронные сети

С завершением Масленицы для многих наступает период не просто кулинарных, а глубоких внутренних трансформаций. Специалисты подчёркивают, что подготовка к Великому посту — это не технический подбор постного меню, а сложный физиологический процесс, имеющий под собой серьёзную научную базу.

Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина в эфире «Радио 1» подробно разобрала механику влияния ограничений на человеческий организм. По её мнению, пост нельзя рассматривать лишь как дань традиции или моде, поскольку он опирается на естественные эволюционные алгоритмы. Эксперт пояснила, что в прошлом скудный зимний рацион, состоявший преимущественно из ферментированных продуктов и заготовок, заставлял тело переходить в режим энергосбережения и самоочищения.

Одним из ключевых факторов этого периода врач назвала аутофагию — механизм, при котором организм начинает утилизировать дефектные белки и старые клеточные структуры. Соломатина сравнила этот процесс с аккуратным сносом ветхих построек для освобождения места под современные здания: из «вторсырья» разрушенных клеток тело возводит новые, здоровые элементы, активируя при этом ресурс стволовых клеток.

Особую роль в этот период играет взаимодействие кишечного микробиома и нервной системы. Диетолог отметила, что через блуждающий нерв микрофлора способна напрямую влиять на работу мозга и состояние иммунитета. В условиях современной жизни, которую Соломатина характеризует как эпоху информационного «фастфуда», пост становится защитным барьером для психики. Она подчеркнула, что постоянное поглощение цифрового шума и хаотичный поток мыслей перегружают префронтальную кору, блокируя способность к созидательному мышлению.

В завершение эксперт добавила, что полуторамесячный цикл ограничений необходим человеку для глубокой ментальной перенастройки. По её словам, этого времени достаточно, чтобы в сознании сформировались устойчивые межнейронные связи, которые впоследствии закрепляются на уровне подсознания, помогая обрести внутренний баланс.

