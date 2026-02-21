В РПЦ призвали отказаться от праздничных застолий 23 Февраля из-за начала поста

Пышные застолья по случаю Дня защитника Отечества в 2026 году попали под запрет для верующих — дата выпадает на первый день Великого поста. С таким разъяснением выступил председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов, чьи слова приводит РИА «Новости».

В период поста церковь предписывает воздерживаться от продуктов животного происхождения: мяса, молока, яиц и даже рыбы (кроме строго определённых дней). Эти правила сохраняют силу вне зависимости от календарного статуса даты, и 23 февраля — не исключение. В этом году торжество приходится на Чистый понедельник, открывающий самую строгую седмицу поста.

«Первый день Великого поста, какой бы гражданский или личный праздник на него ни приходился, не подходит для личных праздничных мероприятий, увеселений, застолий», — сказал он.

По словам священнослужителя, выразить уважение защитникам Отечества можно и без обильного угощения — существуют более подходящие для этого форматы. По его мнению, верным действием станет молитва об усопших и поздравление живых. В случае, если принято решение отметить событие за праздничным столом, это лучше сделать накануне — 22 февраля, в Прощёное воскресенье. Такое смещение, по словам протоиерея Максима Козлова, соответствует логике церковного календаря, где главенствует духовный смысл Великого поста.

