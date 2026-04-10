Праздник для всех: можно ли мусульманам, иудеям и буддистам есть пасхальные угощения Оглавление Почему христиане делают на Пасху кулич Могут ли мусульмане есть пасхальные куличи: ответ эксперта Можно ли есть куличи иудеям Можно ли есть куличи буддистам Как преподнести угощение иноверцам К празднику Пасхи православные угощают коллег и соседей куличами. Россия — многоконфессиональная страна, где проживают представители и других религий. Life.ru разобрался, могут ли мусульмане, иудеи и буддисты принимать в подарок пасхальные угощения. 9 апреля, 22:35

Почему христиане делают на Пасху кулич

В ближайшее воскресенье, 12 апреля 2026 года, православные христиане отметят один из главных религиозных праздников — Пасху.

Неотъемлемым атрибутом торжества служит кулич, которым угощают членов своей семьи, друзей и знакомых. В состав кулича, как правило, входят мука, яйца, масло, сахар, молоко, а также различные добавки: изюм, цукаты, орехи или специи. Отличительной чертой кулича является его высокая цилиндрическая форма.

Поверхность кулича обычно покрывается белой сахарной глазурью, а сверху его украшают разноцветной посыпкой или символическими надписями. Наиболее распространённая из них — «ХВ», что означает «Христос Воскресе» — традиционное пасхальное приветствие у православных христиан.

Кулич не является повседневной выпечкой. Его готовят исключительно к Пасхе, причём процесс приготовления часто сопровождается соблюдением определённых правил. В традиционной культуре считалось, что тесто требует особого настроения: хозяйка должна быть спокойной, сосредоточенной, а в доме — тихо и чисто. Нарушение этих условий, по поверьям, могло привести к тому, что кулич «не поднимется» или получится неудачным.

Могут ли мусульмане есть пасхальные куличи: ответ эксперта

Согласно шариату, дозволенность пищи в исламе определяется понятиями «халяль» («дозволенное») и «харам» («запретное»). К последнему относятся свинина, алкогольные напитки, мясо животного, заколотого не в соответствии с нормами шариата, и др.

Заведующий сектором исламоведения Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Азат Ахунов в разговоре с Life.ru отметил, что мусульманам разрешается есть пасхальные куличи.

— Ислам очень многообразен, начиная с того, что делится на суннитов и шиитов и внутри много очень разновидностей, которые по-разному его трактуют. Но в целом, если глобально взять, то в употреблении кулича нет никакого запрета, если он не содержит запрещённых для мусульман ингредиентов. Насколько мы знаем, кулич не состоит из таких продуктов. Поэтому, конечно, его можно употреблять, если хотят угостить, то нет проблемы. То же самое касается и пасхальных яиц, — сказал Ахунов.

Он добавил, что некоторые религиозные деятели, запрещающие употребление православных куличей, ссылаются на одно из высказываний пророка Мухаммада о том, что нельзя уподобляться представителям других религий.

— Такое тоже бывает, но это редкое исключение. В целом глобального запрета нет никакого. Если специально кто-то из мусульман печёт куличи, то, может быть, это и будет рассматриваться как уподобление. Но если вас угощают куличом, то никакой проблемы в этом нет, — заключил исламовед.

Соответственно, мусульмане вполне могут принять кулич или окрашенное яйцо в качестве подарка или угощения, даже если это было освящено, так как освящение не меняет состава продукта. Отказ же — противоречие учению пророка Мухаммада о добрососедстве и сложившимся в России традициям совместного проживания представителей разных религий.

Можно ли есть куличи иудеям

В иудаизме разрешённой к употреблению считается пища, соответствующая требованиям кашрута (кошерная). Например, иудеям разрешается есть мясо животных, которые одновременно являются строго травоядными, но в то же время и парнокопытными (коровы, овцы, козы). Кроме того, оно должно быть заколото в соответствии с нормами иудаизма.

Что касается выпечки, то в целом на неё запрета нет. Но некоторые ортодоксальные раввины запрещали употребление в пищу православных куличей, поскольку воспринимали это как участие в христианском обряде и считали нежелательным употребление пищи, которая имеет культовое значение в другой религии, особенно если она освящена.

Современные раввины всё же допускают употребление иудеями куличей, но при соблюдении ряда условий. Во-первых, кулич должен восприниматься не как часть христианской практики, а как обычная выпечка. Во-вторых, верующий не должен вкладывать религиозный смысл в его употребление.

Можно ли есть куличи буддистам

Буддийское учение не устанавливает жёстких универсальных запретов на пищу для мирян. В большинстве школ выбор рациона остаётся личным делом практикующего. Согласно буддизму, сама по себе пища не становится «запрещённой» из-за принадлежности к другой религии, она сама по себе нейтральна. Если кулич предложен как угощение, его можно принять. Это соответствует традиции принятия подаяния: монах ест то, что ему дали, без привязанности и оценки.

Некоторые наставники указывают, что важно избегать участия в чужом религиозном культе. Если человек ест кулич как часть христианского обряда, это может восприниматься как вовлечение в чужую религиозную практику. Если же это просто еда — проблемы нет.

В отдельных монастырях возможны ограничения. Например, монахи могут избегать сладкой или праздничной пищи, если она усиливает привязанности или отвлекает от практики. Однако это связано не с религией происхождения кулича, а с общей дисциплиной.

Также некоторые буддисты придерживаются вегетарианства, что также может стать барьером для принятия в пищу кулича из-за содержания в нём яиц.

Как преподнести угощение иноверцам

Православным, желающим угостить мусульманина, иудея или буддиста пасхальной пищей, следует поинтересоваться у них, как они отнесутся к такому подарку и смогут ли его принять. Такой шаг позволит избежать недоразумений. На отказ не стоит обижаться, в таком случае можно предложить какое-нибудь другое угощение или пригласить на чай. Но опять-таки не настаивайте, если человек не готов принять приглашение. Возможно, тому есть уважительная причина.