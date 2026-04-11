Фонд Андрея Первозванного встретит Благодатный огонь в Иерусалиме

В Великую субботу делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в иерусалимский храм Гроба Господня. В Кувуклии — часовне над ложем Спасителя — православные ожидают схождения Благодатного огня, который затем доставят в Москву. Об этом сообщили РИА «Новости».

Группу возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков). В составе делегации также ректор Московской консерватории Александр Соколов, адвокат Павел Астахов и другие известные личности.

Паломники прибыли в Израиль ещё в Страстную пятницу. Вместе с патриархом Иерусалимским Феофилом они вознесли молитвы о мире на Святой земле. Якунин назвал миссию «Просите мира Иерусалиму» успешно стартовавшей, несмотря на «экстраординарные меры безопасности».

Вечером в субботу огонь доставят в московский аэропорт «Внуково». Для этого при поддержке ГТЛК выделен самолёт «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». Затем святыню традиционно привезут в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение (в этом году оно пройдёт в ночь на 12 апреля).

Широкой встречи в аэропорту не запланировано, но огонь передадут представителям ряда епархий РПЦ и 15 столичным храмам. Фонд Андрея Первозванного ежегодно выполняет эту миссию с 2003 года.

Ранее Life.ru писал, как Благодатный огонь доставят в Москву. Паломники не смогут участвовать в торжестве, поскольку храм Гроба Господня закрыт для поклонения уже больше месяца, уточнил начальник миссии, архимандрит Вассиан (Змеев).