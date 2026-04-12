«Давайте снова мечтать о звёздах»: Космонавты с МКС поздравили россиян с 65-й годовщиной полёта Гагарина

Российские космонавты с борта МКС обратились к соотечественникам в День космонавтики 12 апреля. Запись поздравления в честь 65-летия первого полета человека в космос распространила госкорпорация «Роскосмос».

Командир отряда Сергей Кудь-Сверчков напомнил о весеннем дне 1961 года, когда Юрий Гагарин совершил виток вокруг Земли, первым оценив красоту нашего общего дома. Его коллега Сергей Микаев уточнил, что сегодняшние космонавты не просто летают, а проводят сотни витков, чтобы двигать науку и готовить базу для будущих покорителей Вселенной.

Андрей Федяев обратил внимание, что торжества в этом году вышли за рамки одного дня: по указу президента с 6 по 12 апреля в России впервые проходит Неделя космоса. По всей стране организованы мероприятия, призванные зажечь в детях интерес к звездам.

«Наша цель — зажечь в сердцах миллионов российских мальчишек и девчонок искру любви к космосу. Давайте снова смотреть наверх, мечтать о звёздах и дальних планетах», — призвал Федяев.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый в истории человечества орбитальный облёт Земли, открыв эру пилотируемой космонавтики. Этот полёт, продлившийся 108 минут, стал триумфом СССР в космической гонке и доказал принципиальную возможность безопасного пребывания человека в космосе. С тех пор 12 апреля ежегодно отмечается сначала как День космонавтики в России и многих странах бывшего Союза, а с 2011 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН — и как Международный день полёта человека в космос.