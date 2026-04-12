Каждый пятый студент в России готов пройти отбор в космонавты

Каждый пятый студент (23%) готов попробовать пройти отбор в космонавты, если набор объявят среди всех желающих, а 32% рассмотрели бы такую возможность. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые приводит «Газета.ru».

Главными качествами космонавтов респонденты назвали психологическую устойчивость (35%), физическую выносливость и крепкое здоровье (34%), высокий интеллект и способность быстро обучаться (23%). Умение работать в команде заняло четвёртое место (8%).

Большинство студентов (61%) убеждены, что космические исследования приносят реальную пользу обычным людям. 36% считают их полезными, но в основном для фундаментальной науки, а не для повседневной жизни. Лишь 3% назвали их бесполезными.

25% опрошенных хотели бы трудиться в космической отрасли, ещё 46% готовы рассмотреть такую возможность при достойной зарплате и увлекательности проекта. 29% предпочитают другие сферы.

9% верят, что через 30 лет космический туризм станет массовым и доступным среднему классу. 53% допускают такую вероятность, 38% считают прогноз фантастическим. Подавляющее большинство (96%) согласны, что космонавты — герои нашего времени. В опросе участвовали 1,5 тысячи студентов.

Ранее Life.ru рассказывал, что оклад начинающего космонавта в России стартует от 180 тысяч рублей в месяц. Эта сумма растёт с опытом, а базовая зарплата космонавта-испытателя составляет от 180 до 250 тысяч рублей. Первоклассные специалисты получают до 500 тысяч рублей.