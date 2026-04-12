В России раскрыли зарплату космонавтов

Начинающий космонавт в России получает оклад от 180 тысяч рублей. Сумма растёт с опытом, сообщил профессор Финансового университета Александр Сафонов. Об этом пишет ТАСС.

«Оклад начинающего космонавта после зачисления в специальный отряд составляет 180 тыс. рублей, по мере продвижения по профессиональной службе сумма будет расти», — сказал Сафонов.

По его словам, базовый оклад космонавта-испытателя составляет от 180 до 250 тысяч рублей. К нему применяют тарифные коэффициенты. Космонавт первого класса может получать до 500 тысяч рублей. Инструктор-космонавт получает от 450 до 550 тысяч рублей.

Учитывают также выходы в космос и стаж. Надбавка за полёты повышает оклад в 2,5 раза. С её учётом зарплата опытного специалиста первого класса может достигать 1,25 млн рублей.

Напомним, ровно 65 лет назад — 12 апреля 1961 года — советский космонавт Юрий Гагарин на борту корабля «Восток-1» впервые в истории человечества совершил орбитальный облёт Земли, положив начало эре пилотируемых космических полётов. Этот 108-минутный полёт стал блестящей победой СССР в космической гонке и наглядно продемонстрировал, что человек может безопасно находиться и работать в космосе. С тех пор 12 апреля в России и многих странах постсоветского пространства ежегодно отмечается как День космонавтики, а с 2011 года, по решению Генеральной Ассамблеи ООН, — также как Международный день полёта человека в космос.