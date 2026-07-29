Подводников отделят от «Фрунзе»: Легендарное училище вернёт себе самостоятельность

Легендарное учебное заведение, где готовят специалистов для подводного флота России, в ближайшие два года планируют вернуть в статус отдельного училища. Сейчас оно действует как факультет Военно-морского училища имени Фрунзе. О планах по изменению статуса учреждения ТАСС рассказал начальник ВУНЦ «Военно-морская академия» адмирал Николай Евменов, который сам является его выпускником.

«Училище [подводного плавания] должно было быть закрыто, готовилась передача учебно-материальной базы. Потом начали всё возрождать. В общем-то, сейчас училище полностью работает в прежнем формате», — сказал он.

Ожидается, что в 2027–2028 годах оно вновь начнёт работу в формате самостоятельного учебного заведения. Евменов также сообщил, что оснащение училища отвечает современным требованиям. По отдельным направлениям возможности учебной базы стали лучше по сравнению с прежними показателями.

История объединения учреждения началась в 1998 году, когда училище имени Ленинского комсомола вошло в состав ВВМУ имени М. В. Фрунзе. После реорганизации появился Санкт-Петербургский военно-морской институт.

Ранее стало известно о планах пополнить состав ВМФ новыми атомными подводными крейсерами проекта «Борей». Восемь таких субмарин уже используются в составе Северного и Тихоокеанского флотов. Ещё два корабля этого проекта находятся на разных стадиях строительства.