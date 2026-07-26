Более 20 кораблей и подлодка «Пермь» войдут в состав ВМФ России до конца года

Военно-морской флот России до наступления 2027 года пополнится двумя десятками боевых единиц, включая новейшую атомную субмарину. Об этом заявил главнокомандующий вида вооружённых сил адмирал Александр Моисеев в эфире Zvezdanews.

«Мы на текущий момент приняли уже 20 кораблей, судов, катеров. И для нас это важно. К концу года мы также примем ещё более 20. Среди них будет подводная лодка «Пермь», значимое событие будет в истории Военно-морского флота», — сказал Моисеев.

В числе ключевых пополнений — многоцелевой атомный подводный крейсер проекта 885М «Ясень-М». Эта субмарина станет пятой в линейке кораблей данного типа и будет передана в состав Тихоокеанского флота.

Ещё в марте адмирал рассказывал, что испытания «Перми» завершатся до конца года. Строительство лодки велось на мощностях северодвинского «Севмаша»: закладка состоялась 29 июля 2016 года, а спуск на воду прошёл 27 марта 2025-го. Проектной документацией занималось Санкт-Петербургское морское бюро «Малахит». Как уточнил командующий, все плановые сроки сдачи и передачи корабля в эксплуатацию соблюдаются.

Также главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявил, что в составе флота уже находится носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон», программа которого связана с развитием стратегических вооружений. Он напомнил, что о его наличии ранее публично говорил президент Владимир Путин. Главком уточнил, что «Посейдон» — это подводный дрон с ядерной энергетической установкой.