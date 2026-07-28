Два крейсера проекта «Борей» в ближайшие годы войдут в состав ВМФ

В ближайшие годы в состав Военно-морского флота России войдут два новых атомных подводных крейсера проекта «Борей». Об этом на церемонии вывода из эллинга многоцелевой атомной подводной лодки «Ульяновск» (проект «Ясень-М») заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

«Вы знаете, что восемь подводных крейсеров проекта «Борей» применяются в составе как Северного, так и Тихоокеанского флотов, а девятый, десятый корпуса находятся на разных этапах строительства, и в ближайшие годы мы их примем в состав Военно-морского флота», — подчеркнул адмирал.

Он также затронул тему развития атомных субмарин проекта «Ясень» и их модернизированной версии «Ясень-М». Он отметил, что в рамках совершенствования этих кораблей предусмотрена глубокая работа по обновлению вооружения и технических систем. Все они рассчитаны на эксплуатацию в течение 30–40 лет.

Напомним, ранее в пресс-службе Минобороны России заявили, что новейший атомный подводный крейсер «Ульяновск» проекта «Ясень-М» вывели из эллинга предприятия «Севмаш» в Северодвинске. Церемонию провёл главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев. Старт движению субмарины в заводскую акваторию дал генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. Также ранее на «Севмаше» заложили девятый атомный подводный крейсер проекта «Ясень-М» — «Мурманск». Новые субмарины этой серии планируют направлять на Северный и Тихоокеанский флоты.