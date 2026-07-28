Самый зоркий в мире: Крейсер «Адмирал Нахимов» получит летающий радар

Российский флот готовится к возвращению легенды: «Адмирал Нахимов» после масштабного обновления обещает стать не просто мощнейшим, но и самым «глазастым» кораблём в мире. Как отмечает издание MWM, уникальность крейсера заключается в наличии собственного авиационного крыла ДРЛО. По сути, вертолёты превратятся в «летающие радары», позволяющие кораблю видеть угрозы на огромных дистанциях.

Ключевой особенностью судна является возможность базирования трех вертолетов радиолокационного дозора Ка-31. Данные летательные аппараты оснащены специализированными антенными комплексами, обеспечивающими обнаружение истребительной авиации и крылатых ракет противника на удалении до 150 км. При работе по более габаритным целям, таким как самолеты-разведчики, радиус действия системы существенно увеличивается.

Ка-31 выступает в роли «глаз» для флота, передавая информацию о целях на крейсеры и перехватчики МиГ-31БМ. Такая интеграция позволяет задействовать весь потенциал дальнобойных С-400 и гиперзвуковых «Цирконов», нанося удары раньше, чем враг успеет среагировать. Однако, как отмечает издание, за это приходится платить: палубы кораблей не резиновые, и размещение вертолётов ДРЛО вытесняет противолодочные Ка-27. В итоге военным приходится выбирать, что важнее в конкретной ситуации — обнаружение подлодок или мониторинг неба.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Нахимов» пополнит состав ВМФ России до конца текущего года. В настоящий момент идут полные испытания корабля.