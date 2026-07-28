Новый атомный подводный крейсер «Ульяновск» вышел из эллинга «Севмаша»

Новейший атомный подводный крейсер «Ульяновск» проекта «Ясень-М» вывели из эллинга предприятия «Севмаш» в Северодвинске. Стапельный этап строительства корабля завершён, рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Четыре человека пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область. Фото © Telegram/ Минобороны

Церемонию провёл главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев. Старт движению субмарины в заводскую акваторию дал генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.

По морской традиции командир экипажа капитан первого ранга Вячеслав Самойлов разбил бутылку шампанского о корпус крейсера. «Ульяновск» стал шестым кораблём модернизированного проекта «Ясень-М». Теперь специалистам предстоит достроить его на плаву и провести комплекс испытаний.

Четыре человека пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область. Фото © Telegram/ Минобороны

После завершения проверок атомоход войдёт в состав Северного флота. По словам Моисеева, его появление повысит боевые возможности ВМФ. Подлодки этого типа отличаются повышенной скрытностью, автоматизацией и мощным ракетным вооружением. Они предназначены для борьбы с надводными кораблями и субмаринами противника.

В июне на «Севмаше» заложили девятый атомный подводный крейсер проекта «Ясень-М» — «Мурманск». Новые субмарины этой серии планируют направлять на Северный и Тихоокеанский флоты.