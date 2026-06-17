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Регион
17 июня, 15:07

В Северодвинске заложили многоцелевую АПЛ «Мурманск»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aarrows

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aarrows

Торжественная закладка многоцелевого атомного подводного крейсера «Мурманск» проекта «Ясень-М» прошла 17 июня на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске. Корабль стал девятым ракетоносцем серии модернизированных атомных подлодок. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Название новой субмарине было присвоено приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала флота Александра Моисеева. В ходе мероприятия закладную доску на секции будущего корабля установили сам главком ВМФ Александр Моисеев и генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко, что символически дало старт строительству.

«Это девятая закладка. На разных этапах у нас строится ещё четыре единицы. Программой предусмотрена ежегодная закладка таких кораблей, чтобы обеспечить потребность государства, Военно-морского флота», — сказал Моисеев.

Также он отметил, что новые атомные подводные лодки будут проходить службу на Северном и Тихоокеанском флотах.

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Ранее сообщалось, что тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» подходит к завершению длительной модернизации и финального этапа испытаний, после чего может вернуться в состав Военно-морского флота России. Модернизация стала одной из наиболее трудоёмких задач для отечественного судостроения, поскольку крейсер был заложен ещё в советский период и проходил обновление уже в новых технологических и экономических условиях.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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