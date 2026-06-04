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Регион
4 июня, 07:22

«Морской монстр» возвращается: На Западе встревожены обновлённым «Адмиралом Нахимовым»

В США началась паника после возвращения «морского монстра» РФ в строй

Обложка © Фотохроника ТАСС/Степаненко А.

Обложка © Фотохроника ТАСС/Степаненко А.

Тяжёлый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» близок к возвращению в состав ВМФ России после многолетней модернизации и финального этапа испытаний. Об этом сообщило издание 360kuai.

Отмечается, что в России ожидают возвращения «Адмирала Нахимова» после длительного и технически сложного ремонта. Журналисты подчёркивают, что в странах НАТО решение о завершении модернизации вызвало заметное недовольство, а также пристальное внимание к проекту. Сообщается, что восстановление корабля, построенного ещё в советский период, стало одной из самых масштабных задач для российского флота и потребовало длительных работ на фоне западных санкций.

«Российский военно-морской монстр триумфально возвращается. «Адмирал Нахимов» не имеет себе равных по огневой мощи во всем мире», — говорится в материале, представленном АБН24.

Модернизация затронула практически все ключевые системы крейсера, включая силовые и боевые компоненты. В состав обновлённого вооружения вошли гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М» и другие системы.

Военные эксперты, на которых ссылаются журналисты, считают, что корабль стал одним из наиболее мощно вооружённых надводных боевых единиц в мире. Отдельно подчёркивается, что его потенциал позволяет вести как ближний бой, так и наносить удары на дальние расстояния, что делает его опасным для авианосных групп ВМС США. Ввод крейсера в строй усилит возможности российского флота для длительных миссий вдали от баз и изменит баланс сил в мировом океане.

NSJ: «Адмирал Нахимов» стал самым тяжеловооруженным кораблём в мире
NSJ: «Адмирал Нахимов» стал самым тяжеловооруженным кораблём в мире

Ранее сообщалось, что работы по модернизации тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» начались в 2013 году и стали одним из самых длительных проектов обновления надводного флота России. Корабль считается крупнейшим надводным боевым судном в составе ВМФ РФ и проходит масштабное переоснащение систем вооружения и управления.

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Милена Скрипальщикова
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