Юных американок решили привлечь к политике с помощью кукол Барби

Компания Mattel Inc выпустит набор из четырёх кукол Барби, приуроченный к предстоящим выборам президента США. Об этом сообщается на сайте компании.

Каждая кукла связана с общественными и руководящими должностями. "Кандидат" — темнокожая девушка с флагом Америки на пиджаке. "Менеджер компании" — белокожая женщина со смартфоном в руке. Также представлены "сборщик подписей" и "избиратель". Все куклы имеют разную национальность, тип тела, внешность и цвет кожи.

Куклы выпущены не просто так. Их целью будет воспитать у девочек лидерство и формирование интереса к будущему американского общества, а также вдохновить на борьбу за расширение своих прав и побудить их в будущем к выдвижению на руководящие посты.

По словам вице-президента компании-производителя Лизы Макнайт, новая коллекция кукол была создана для устранения барьеров, с которыми девушки сталкиваются на пути к руководящим должностям.