В Якутии дочь полицейского похвасталась ездой без прав и в МВД начали проверку

Пользовательница под ником владисlove похвасталась в "Твиттере" ездой без прав на автомобиле родителей. По словам девушки, живущей в якутском селе Бердигестях, её останавливали сотрудники ГИБДД, однако отпустили без наказания.

— Когда гаишники попросили документы, я позвонила папе: "Па-ап, нас остановили ГАИ". Папа спросил, кто такие, и попросил им передать телефон, и тут гаишники сами узнали нашу машину и отпустили, — рассказала девушка.

Она отметила, что родители, узнав о том, что она взяла их машину без разрешения и ездила без прав, не стали ругать дочь, а лишь посмеялись над ситуацией.

— Я в шоке из-за своих родителей. Мало ли я уже второй день катаюсь на их машинке, но ещё и умудрилась вчера попасться гаишникам, а они (родители) даже замечание не дали, посмеялись и всё, — похвасталась девушка и призналась, что удивлена отсутствием наказания.

В региональном главке МВД узнали о ситуации и сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. Были изъяты видео с бортовых регистраторов автопатрулей.

— В случае подтверждения фактов о непринятии мер административного воздействия сотрудниками полиции, они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. За управление автомобилем без водительского удостоверения гражданка будет привлечена к административной ответственности, — приводит слова пресс-службы ведомства NewsYkt.

После публикаций в СМИ девушка удалила свой аккаунт в "Твиттере" и ограничила доступ к странице в "Инстаграме".