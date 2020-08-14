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"Мы одна семья". Белорусский священнослужитель рассказал, за кого выступает БПЦ

Он считает, что ОМОН должен "соизмерять силу".

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Фото © EPA / ТАСС

Руководитель информационного отдела Гродненской епархии в Белоруссии, диакон Дмитрий Павлюкевич поделился с Лайфом мнением о поступках силовиков при задержании людей во время митингов в Минске.

Я лично, как персона, согласен со словами митрополита Павла о том, что ОМОН, силовые структуры должны соразмерять силу, они должны думать перед тем, как её применить и как это сделать, — заявил служитель церкви.

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Он также отметил, что не видел, чтобы толпа протестующих была агрессивно настроена. Люди, как он считает, просто пытаются выразить своё мнение. Революция и тем более "майдан" не нужны, говорит диакон.

Мне очень понравились слова митрополита Филарета, <...> что мы с вами братья и сёстры, что мы одна семья. А если так, то брат не может поднимать руку на брата, не может использовать оружие против другого, — сказал Павлюкевич.

На протяжении нескольких дней в Белоруссии не утихают протестные акции против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись в республике 9 августа. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. А ближе к вечеру начинаются беспорядки, силовики используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах, те в ответ перекрывают дороги, запускают фейерверки, жгут костры.

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