"Мы одна семья". Белорусский священнослужитель рассказал, за кого выступает БПЦ

Руководитель информационного отдела Гродненской епархии в Белоруссии, диакон Дмитрий Павлюкевич поделился с Лайфом мнением о поступках силовиков при задержании людей во время митингов в Минске.

— Я лично, как персона, согласен со словами митрополита Павла о том, что ОМОН, силовые структуры должны соразмерять силу, они должны думать перед тем, как её применить и как это сделать, — заявил служитель церкви.

Он также отметил, что не видел, чтобы толпа протестующих была агрессивно настроена. Люди, как он считает, просто пытаются выразить своё мнение. Революция и тем более "майдан" не нужны, говорит диакон.

— Мне очень понравились слова митрополита Филарета, <...> что мы с вами братья и сёстры, что мы одна семья. А если так, то брат не может поднимать руку на брата, не может использовать оружие против другого, — сказал Павлюкевич.