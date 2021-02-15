Шанс для "Ливерпуля", травма Неймара и триумф молодого норвежца: плей-офф Лиги чемпионов начинается

К сожалению, ни один из российских клубов не пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Однако посмотреть будет на что! Уже в первую игровую неделю нас порадуют своим мастерством Криштиану Роналду, Лионель Месси и молодая норвежская звезда Эрлинг Холанд.

"Барселона" — ПСЖ 16 февраля, 23:00 (мск)

Главная трагедия встречи "Барселоны" и ПСЖ — отсутствие Неймара. Бразилец получил травму паха и не поможет своей нынешней команде в матче против бывшей...

— Огромная грусть, безмерная боль и постоянный плач. Я вновь временно оторван от того, чем люблю заниматься больше всего в жизни — играть в футбол. Иногда я чувствую дискомфорт из-за своего стиля, ведь я иду в дриблинг и постоянно получаю по ногам. Не знаю, проблема во мне или в том, что я делаю на поле. Это действительно расстраивает меня, — написал Неймар в "Инстаграме".

Во время прошлой встречи этих команд в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2016/17 было очень жарко: ПСЖ на выезде разгромил "Барселону" (4:0), а уже дома "каталонцы" нанесли мощный ответ — 6:1. Дубль был на счету у Неймара. Чего же ждать от нового противостояния?

У букмекеров коэффициент на победу испанского клуба — 2,06, на выигрыш французской команды — 3,38, а на ничейный исход — 3,93.

"РБ Лейпциг" — "Ливерпуль" 16 февраля, 23:00 (мск)

Эта встреча состоится не на домашнем стадионе "Лейпцига", а в Будапеште на "Пушкаш-арене". Всё из-за эпидемиологической обстановки в Германии. Интересна эта игра битвой двух немецких тренеров: звёздный Юрген Клопп против амбициозного Юлиана Нагельсмана. Для "Ливерпуля" и его наставника это хороший шанс наконец-то порадовать своих фанатов, которые соскучились по победам и яркой игре.

Букмекеры ставят на победу "Лейпцига" 2,99 и 2,37 — на успех "Ливерпуля". Коэффициент на ничью — 3,59.

"Порту" — "Ювентус" 17 февраля, 23:00 (мск)

Всё внимание в этом матче будет приковано, конечно, к Криштиану Роналду. Лидер туринского "Ювентуса" едет на родину, где вновь должен показать класс. Даже в свои 36 лет. В последнем туре Серии А туринцы проиграли, но Криш попросил команду собраться.

— Это поражение нас не сломит! Давайте поднимем голову и подумаем о Лиге чемпионов, — написал Роналду в "Инстаграме".

Ожидаемо, что букмекеры считают фаворитом "старую синьору" (2,05), коэффициент на португальцев — 4,07, а на ничью — 3,33.

"Севилья" — "Боруссия Дортмунд" 17 февраля, 23:00 (мск)

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд — главная звезда мирового футбола прямо сейчас. И он же является одним из лидеров бомбардирской гонки Лиги чемпионов. Норвежец вместе с Неймаром (ПСЖ), Альваро Мората ("Ювентус"), Маркусом Рашфордом ("Манчестер Юнайтед") забил шесть голов. Только вот Холанду понадобилось для этого четыре матча (две последние игры ЛЧ он пропустит из-за травмы), а другим — пять-шесть.

2,36 — коэффициент на победу "Севильи", 3,08 — на выигрыш "Боруссии" и 3,48 — на ничью.

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