"Начинается охота на ведьм". Российский режиссёр не оценил новые требования для получения "Оскара"

Режиссёр, двукратный номинант на "Оскар" Константин Бронзит не оценил нововведения в присуждении премии Американской киноакадемии. По его мнению, к кинематографическому искусству и качеству фильмов новые правила не имеют никакого отношения.

— Здесь отчётливо проявляется забота о себе, о том, чтобы, не дай бог, академию не обвинили в том, что она не следует новым трендам и правилам, отстаёт. Так происходит деформация: академия бежит впереди всех. "А давайте мы ещё вот это сделаем и вот это, чтобы нас ни в чём не обвинили и сказали, какие мы молодцы". И начинается охота на ведьм, — заявил режиссёр в интервью газете "Петербургский дневник".

Бронзит уверен, что это просто глупость и отголосок "массового сознания". По его мнению, правила "Оскара" могут по цепной реакции распространиться и на другие кинофестивали и конкурсы. Как считает режиссёр, главное в этой ситуации — оставаться самими собой и только сам художник ставит границы для своего кино или ломает их.