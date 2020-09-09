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"Начинается охота на ведьм". Российский режиссёр не оценил новые требования для получения "Оскара"

Теперь создатели фильмов должны приглашать на роли больше представителей расовых и этнических групп, ЛГБТ, инвалидов и женщин, чтобы попасть в список номинантов.

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Режиссёр, двукратный номинант на "Оскар" Константин Бронзит не оценил нововведения в присуждении премии Американской киноакадемии. По его мнению, к кинематографическому искусству и качеству фильмов новые правила не имеют никакого отношения.

Здесь отчётливо проявляется забота о себе, о том, чтобы, не дай бог, академию не обвинили в том, что она не следует новым трендам и правилам, отстаёт. Так происходит деформация: академия бежит впереди всех. "А давайте мы ещё вот это сделаем и вот это, чтобы нас ни в чём не обвинили и сказали, какие мы молодцы". И начинается охота на ведьм, — заявил режиссёр в интервью газете "Петербургский дневник".

Бронзит уверен, что это просто глупость и отголосок "массового сознания". По его мнению, правила "Оскара" могут по цепной реакции распространиться и на другие кинофестивали и конкурсы. Как считает режиссёр, главное в этой ситуации — оставаться самими собой и только сам художник ставит границы для своего кино или ломает их.

"Меньшинства, женщины, инвалиды". "Оскар" обновил правила для фильмов-конкурсантов

Они вступят в силу в 2024 году.

Ранее Лайф сообщал, что два российских фильма вошли в число претендентов на номинацию "европейского Оскара".

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