"Могила дьявола": Куда исчезло киргизское НЛО, упавшее в горах Тянь-Шаня в 1991 году

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Внимание! Нарушитель!

Это произошло в 2:52 по московскому времени 28 августа 1991 года. РЛС советских военных на полуострове Мангышлак зафиксировали в воздушном пространстве над Каспийским морем крупный объект. На экране радаров он возник словно бы из ниоткуда, предыдущую траекторию полёта отследить было невозможно. Объект был огромный: почти полкилометра в длину, больше ста метров в диаметре. Он нёсся со скоростью 960 км/ч на высоте в 6600 метров. "Это метеорит!" — вот первая мысль, которая могла бы посетить любого человека. Однако для каменюки из дальнего космоса у объекта была слишком странная траектория — его как будто бы кидало из стороны в сторону, но тем не менее объект старался держаться на заданной высоте.

Навстречу "незнакомцу" с ближайшего военного аэродрома были подняты два истребителя МиГ-29. Пилоты встретили объект уже над полуостровом Мангышлак. Они доложили на аэродром, что наблюдают огромный сигарообразный серебристый объект, очень похожий на дирижабль, но абсолютно гладкий. В носовой части были отчётливо видны два "иллюминатора", размер которых достигал двадцати метров. Лётчики могли замечать объект визуально и на радарах самолётов.

Фото © ТАСС / Николай Малышев

В ответ на полученное сообщение пришёл приказ попытаться сбить "дирижабль", так как неизвестный летательный аппарат не отвечал на запросы и явно нарушил границу СССР, вторгнувшись в его воздушное пространство.

Однако стоило пилотам пристроиться в хвосте объекта и взять его на прицел, как неожиданно у обоих самолётов начались проблемы с приборами, а объект вдруг стремительно увеличил скорость и без труда ушёл из зоны видимости советских лётчиков.

Тем не менее радиолокационные части, расположенные в Средней Азии, продолжали его вести больше двух тысяч километров — до киргизского озера Иссык-Куль, где объект пропал так же неожиданно, как и появился. Произошло это спустя 30 минут после появления. Военные предположили, что он мог упасть в горах Киргизии, и даже снаряжали на его поиски вертолёты, но, после того как один из вертолётов потерпел крушение в горах, поиски было решено прекратить. Вот, собственно, и весь инцидент.

Контактёры, вперёд!

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Однако в конце сентября по столице Киргизской ССР Бишкеку стали распространяться слухи о том, что в Тянь-Шане, в высокогорном урочище Шайтан Мазар, что означает "Могила дьявола", разбился неопознанный летательный объект. Узнав об этом, в советскую Киргизию отправился тогда уже знаменитый пермский уфолог Эдуард Бачурин. Он на месте собрал экспедицию энтузиастов, однако в том году до Шайтан Мазара добраться уфологам не удалось. Осень оказалась ранней, в горах начались снегопады, температура быстро опустилась до минусовой, и экспедиции пришлось вернуться в Бишкек несолоно хлебавши.

Но сообщениями о крушении НЛО заинтересовались в Казахстане. В начале 1992-го, когда СССР уже исчез с карты мира, в Алма-Ате стали готовить новую экспедицию и подошли к её подготовке гораздо серьёзнее. Во главе экспедиции встал бывший лётчик, полковник в отставке Николай Свечков. Он отобрал в команду только тех учёных, которые имели опыт альпинизма или горного туризма, имели навыки выживания и уже сталкивались с экстремальными ситуациями. Заброска в Шайтан Мазар предполагалась двумя вертолётами и была назначена на 12 июня 1992 года, однако именно в этот день погода резко испортилась и вертолёты смогли доставить группу Свечкова только к подножию горы. До Шайтан Мазара нужно было подниматься ещё четыре километра.

Учёные разбили на месте посадки временный лагерь, а на следующий день выдвинулись к Шайтан Мазару, не считаясь с тем, что погода всё ещё была плохой.

Вперёд и вверх

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Четыре километра в горах — это совсем не то, что четыре километра по равнине. Не хватает кислорода, спину покрывает липкий пот, чаще приходится останавливаться, выравнивать дыхание. И хотя в команде были физически крепкие люди, Свечков и остальные члены экспедиции заметили неладное: чем ближе они подходили к месту крушения НЛО, тем хуже себя чувствовали, тем тяжелее становились рюкзаки, самые чувствительные люди стали испытывать тревогу, страх, подавленность.

Однако находка оправдала ожидания — стоило подняться на перевал, как учёные издалека увидели останки огромного летательного аппарата. Разломившийся надвое, он лежал на склоне горы и производил впечатление чего-то чужеродного, но тем не менее величественного. В разломе виднелись рёбра жёсткости и палубные конструкции. Возможно, где-то внутри всё ещё находились тела погибшего экипажа.

Учёные заторопились, надеясь подойти поближе, однако приблизиться к объекту вплотную оказалось непросто — воздух возле него был насыщен электричеством. У участников экспедиции дыбом вставали наэлектризованные волосы, металлические пряжки и клёпки на одежде начинали бить током. Кого-то стало тошнить, даже крепкие мужчины чувствовали слабость и головокружение. Стрелки компасов вращались, электронные часы сбились, а механические стали показывать самое разное время. Кто-то решил измерить величину магнитного поля, однако магнитометр показал, что поле возле НЛО отсутствует. Геологи взяли пробы скальной породы, надеясь найти в ней остаточную намагниченность, но в лабораториях позже выяснили, что намагниченность отсутствовала.

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Не имея возможности подойти поближе, члены группы Свечкова решили отснять как можно больше видео- и фотоматериалов. Каково же было их разочарование, когда все фотоплёнки (цифровых фотоаппаратов тогда не было) оказались засвечены, а на видеокамерах вместо изображения был только "белый шум".

Однако сдаться просто так было не в обычаях бывших военных лётчиков. Свечков недаром взял с собой два костюма радиационной защиты, снабжённых системой подачи кислорода. Было решено отправить вперёд двух добровольцев. Свечков надеялся, что они смогут проникнуть внутрь через разломы.

Одним из них стал москвич Алексей Романовский. Известно, что второй смельчак после посещения НЛО умер через три месяца, а Романовский заболел, но протянул ещё пять лет. Перед смертью он нарушил подписку о неразглашении, которую дал, выезжая из России, и рассказал коллеге-уфологу, что внутри корабля им удалось найти пилота, который был крупнее среднего человека в два раза. Он сидел в кресле перед каким-то прибором, похожим на шар, а когда Романовский шагнул к нему, считая, что инопланетянин мёртв, тот повернул к нему голову, на которой было надето подобие противогаза... В этот момент товарищ Романовского упал. Алексей подхватил его и потащил к выходу. Оборачиваться на инопланетянина было некогда.

"Ваших нету!"

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В последующие годы уфологи-общественники так и не смогли проникнуть в тайну Шайтан Мазара — их то не пускали в Казахстан, то возникали какие-то материальные проблемы. Они пытались зайти с другой стороны и запрашивали у Правительства России космические снимки местности у Шайтан Мазара, однако информацию от них умело скрывали, отделываясь отписками.

Как пишет исследователь Игорь Волознев в журнале "Тайны XX века", только в 1998 году экспедиция под руководством москвича Николая Субботина смогла взойти к урочищу Шайтан Мазар, однако НЛО они не нашли. Оно исчезло. Осталось только несколько свидетельств того, что оно было и что людям Свечкова не привиделось: 20-метровая воронка на том месте, где находился объект, и странные полосы, похожие на аэродромную разметку у соседней возвышенности, — у Субботина осталось впечатление, что там садились какие-то летательные аппараты.

Местное население в ближайших населённых пунктах подтвердило, что с 1992-го по 1996-й возле урочища было многолюдно. Там то и дело ездили какие-то военные и летали чьи-то вертолёты. А какие, никто не знал.