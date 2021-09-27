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Чехия запретила России участвовать в создании нового блока АЭС "Дукованы"

В списке претендентов на контракт — организации из Франции, Южной Кореи и американо-канадская компания.

27 сентября, 12:39
<p>Фото © Getty Images / Shepard Sherbell / CORBIS SABA / Corbis</p>

Фото © Getty Images / Shepard Sherbell / CORBIS SABA / Corbis

Президент Чехии Милош Земан на законодательном уровне исключил возможность участия фирм из России и Китая в строительстве нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенного на юго-востоке страны. Об этом сообщило чешское ТВ.

Подписанный главой государства документ предусматривает использование в строительстве энергоблока, а также в последующей его эксплуатации технологии только тех стран, которые ранее присоединились к международному договору о госзаказах от 1996 года. Отмечается, что Москвы и Пекина в их числе нет.

В списке претендентов на контракт осталось три компании: американо-канадская Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP. Стоимость контракта — 162 миллиарда крон, или около шести миллиардов евро. Победителя определят в 2024 году. Строительство нового энергоблока запланировано на 2029 год, а завершится оно в 2036-м.

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О том, что Чехия собирается исключить российскую госкорпорацию "Росатом" из списка участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", стало известно ещё в апреле. При этом в США тогда поддержали данное решение чешских властей.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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