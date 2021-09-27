Чехия запретила России участвовать в создании нового блока АЭС "Дукованы"

Президент Чехии Милош Земан на законодательном уровне исключил возможность участия фирм из России и Китая в строительстве нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенного на юго-востоке страны. Об этом сообщило чешское ТВ.

Подписанный главой государства документ предусматривает использование в строительстве энергоблока, а также в последующей его эксплуатации технологии только тех стран, которые ранее присоединились к международному договору о госзаказах от 1996 года. Отмечается, что Москвы и Пекина в их числе нет.