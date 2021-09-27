За девять месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано более пяти тысяч мужских и женских имён. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала заместитель начальника Дворца бракосочетания № 1 Олеся Бариска.

"Предположительно, именами, связанными с аниме, в Москве назвали четырёх мальчиков. Один — Эрен и три — Леви. Данные имена встречаются у популярного в этом году аниме "Атака титанов". Мода на имена из сериала "Игра престолов", кажется, прошла. Нет ни Дейенерис, ни Сансы, ни Серсеи. Только три девочки получили имя Арья", — рассказала Олеся Бариска.

По её словам, в столице по-прежнему наблюдается рост интереса родственников младенцев к старорусским и древнеславянским именам. Такая тенденция особенно заметна у мальчиков. Так, одного из малышей назвали Яромиръ (и именно с твёрдым знаком в конце), а другие будут отзываться на имена Святозар, Ярополк, Лучезар, Светломир, Святогор, Добромир, Елизар, Евсей. Имена, получившие наибольшую популярность среди мужских имён: Лука — 143 мальчика, Савелий — 187 ребят, а Елисеев в Москве стало больше на 108 человек.

Девочек, в свою очередь, в этом году родители наградили такими именами, как Лиса, Румяна, Сахар, Космея, Диора и Тициана.