Пробка меньше на тысячу авто: Очереди на КПП Верхний Ларс резко сократились
Меняйло: Число желающих пересечь границу на КПП Верхний Ларс резко сократилось
Ситуация на КПП Верхний Ларс в Северной Осетии стабилизировалась: число желающих пересечь границу с Грузией резко сократилось после введения ограничительных мер. Об обстановке рассказал глава региона Сергей Меняйло.
"Выезжающий транспорт занимает только те полосы движения, которые для этого предусмотрены. Полосы на въезд свободны. Очередь легковых автомобилей сегодня составляет 2580 единиц — это примерно на тысячу единиц меньше, чем ещё, скажем, три дня назад. И мы продолжаем работать над минимизацией количества ожидающих машин", — написал он в телеграм-канале.
По словам Меняйло, некоторые сложности наблюдаются на пункте пропуска на территории Грузии: "если бы там работа велась более оперативно, то на нашей стороне соответственно очередь сокращалась бы быстрее".
Напомним, в последние дни на границе России и Грузии в районе КПП Верхний Ларс скопилось около пяти с половиной тысяч легковых и грузовых автомобилей. Всё из-за большого числа желающих выехать за границу. На фоне этой ситуации глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности. Документ с 28 сентября ограничивает въезд машин в регион. При этом данная мера не будет распространяться на жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии. Также ограничение не применяется в отношении тех, кто едет в республику на отдых и имеет необходимые документы.
LIFE