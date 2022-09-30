Пробка меньше на тысячу авто: Очереди на КПП Верхний Ларс резко сократились

Ситуация на КПП Верхний Ларс в Северной Осетии стабилизировалась: число желающих пересечь границу с Грузией резко сократилось после введения ограничительных мер. Об обстановке рассказал глава региона Сергей Меняйло.

"Выезжающий транспорт занимает только те полосы движения, которые для этого предусмотрены. Полосы на въезд свободны. Очередь легковых автомобилей сегодня составляет 2580 единиц — это примерно на тысячу единиц меньше, чем ещё, скажем, три дня назад. И мы продолжаем работать над минимизацией количества ожидающих машин", — написал он в телеграм-канале.

По словам Меняйло, некоторые сложности наблюдаются на пункте пропуска на территории Грузии: "если бы там работа велась более оперативно, то на нашей стороне соответственно очередь сокращалась бы быстрее".