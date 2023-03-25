Два человека погибли при взрыве на шоколадной фабрике в Пенсильвании

В результате взрыва и последовавшего за ним пожара на шоколадной фабрике R.M. Palmer в городе Уэст-Рединг, штат Пенсильвания, погибло не менее двух человек. Как пишет AP, также известно о девяти пропавших без вести.

Причина случившегося ещё устанавливается. От взрыва здание фабрики обрушилось, повредив соседнее строение. Госпитализировано в результате трагедии восемь человек, заявила пресс-секретарь городской больницы Джессика Безлер.

Работа спасателей на месте обрушения здания шоколадной фабрики в Пенсильвании. Видео © Twitter / R A W S A L E R T S