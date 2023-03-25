Леса Испании охватили масштабные пожары

В Испании вспыхнули лесные пожары. Их очаг находится в Валенсии, откуда на данный момент эвакуировано примерно полторы тысячи человек, пишут местные СМИ.

Лесные пожары в Испании. Видео © Twitter / RuptlyNews / DailySabah / yenisafakEN

Огонь охватил леса ещё 23 марта, сейчас к тушению приступила авиация. По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за засушливой погоды.

Работу пожарных усложняет сильный ветер, который быстро распространяет огонь. Сейчас площадь возгорания составляет четыре тысячи гектаров. По информации Associated Press, локализацией огня занимаются порядка 600 человек. Среди них пожарные и военные.