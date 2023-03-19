Россиянку без суда лишили родительских прав в Испании за критику элитной школы

Живущую в Испании россиянку Елену Волкову лишили родительских прав из-за её критики одной из лучших школ страны по версии Forbes. Об этом сообщает Mash.

Россиянку лишили родительских прав после критики школы в Испании. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, женщина живёт в Каталонии 20 лет, там она была замужем за местным жителем, у пары родился сын. Позже, когда ребёнку исполнилось четыре года, супруги развелись, а мужчина попросту выгнал экс-жену и малыша на улицу. В тот период, отмечает Елена, никакие государственные структуры ей не помогли.

Спустя время мальчик поступил на учёбу в Интернациональный колледж SEK, но стал жаловаться на ужасное отношение к детям. Ребёнок рассказывал, что в столовой подают просроченные продукты и суп с червями. После этого мать написала заявление в Министерство образования и Минздрав.

"Пыталась поговорить с отцом ребёнка, с Министерством образования Каталонии, но, к сожалению, против меня завели дело и меня лишили родительских прав", — рассказала жительница Каталонии.

Елена отметила, что власти вынесли решение исходя из показаний психолога, который признал её невменяемой, но он с ней даже не беседовал. Теперь мальчик живёт с отцом, который мало о нём заботится. Россиянка продолжает бороться и пытаться вернуть ребёнка.