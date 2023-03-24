Площадь пожара в производственном комплексе на Урале достигла четырёх тысяч квадратов
Площадь пожара в научно-производственном комплексе в Арамиле превысила 4 тысячи кв. метров
Пожар на заводе в Свердловской области. Обложка © t.me / МЧС по Свердловской области
Площадь пожара в научно-производственном комплексе в Арамиле Свердловской области выросла до четырёх тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Пожарные ликвидируют возгорание на заводе в Свердловской области. Обложка © t.me / МЧС по Свердловской области
"По оперативной информации, площадь пожара увеличилась до четырёх тысяч квадратных метров. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развёрнут оперативный штаб", — сказано в сообщении.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В тушении задействованы 68 человек и 22 единицы техники.
Напомним, сегодня в Арамиле Свердловской области загорелся научно-производственный комплекс на улице Клубной. Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью. Информации о пострадавших не поступало, на месте происшествия находятся огнеборцы.