Площадь пожара в производственном комплексе на Урале достигла четырёх тысяч квадратов

Площадь пожара в научно-производственном комплексе в Арамиле Свердловской области выросла до четырёх тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожарные ликвидируют возгорание на заводе в Свердловской области. Обложка © t.me / МЧС по Свердловской области

"По оперативной информации, площадь пожара увеличилась до четырёх тысяч квадратных метров. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развёрнут оперативный штаб", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В тушении задействованы 68 человек и 22 единицы техники.