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24 марта, 07:35

Площадь пожара в производственном комплексе на Урале достигла четырёх тысяч квадратов

Площадь пожара в научно-производственном комплексе в Арамиле превысила 4 тысячи кв. метров

<p>Пожар на заводе в Свердловской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs66/1915" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС по Свердловской области</a></p>

Пожар на заводе в Свердловской области. Обложка © t.me / МЧС по Свердловской области

Площадь пожара в научно-производственном комплексе в Арамиле Свердловской области выросла до четырёх тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожарные ликвидируют возгорание на заводе в Свердловской области. Обложка © t.me / МЧС по Свердловской области

"По оперативной информации, площадь пожара увеличилась до четырёх тысяч квадратных метров. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развёрнут оперативный штаб", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В тушении задействованы 68 человек и 22 единицы техники.

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Напомним, сегодня в Арамиле Свердловской области загорелся научно-производственный комплекс на улице Клубной. Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью. Информации о пострадавших не поступало, на месте происшествия находятся огнеборцы.

Оксана Попова
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