Регион

Уведомления отключены

24 марта, 06:50

Мощный пожар произошёл в научно-производственном комплексе на Урале

Пожар произошёл в научно-производственном комплексе в Арамиле Свердловской области

<p>Пожар на заводе в Свердловской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/incekb/16507" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Инцидент Екатеринбург"</a></p>

Пожар на заводе в Свердловской области. Обложка © t.me / "Инцидент Екатеринбург"

В Арамиле Свердловской области загорелся научно-производственный комплекс на улице Клубной. Как сообщили в региональном управлении МЧС, площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров.

Пожар на заводе в Свердловской области. Видео © t.me / "Инцидент Екатеринбург" / vk.com / "Подслушано Арамиль"

На кадрах, опубликованных местными СМИ, видно, что над заводом поднялся огромный столб чёрного дыма с ярким пламенем. Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью.

"Поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. По оперативной информации, площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек", — уточнили в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало, на месте происшествия уже находятся огнеборцы.

МЧС: Площадь пожара в доходном доме купца Челышева в Самаре выросла до 1400 квадратов

МЧС: Площадь пожара в доходном доме купца Челышева в Самаре выросла до 1400 квадратов

Ранее Лайф писал, что двое детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковном посёлке Часцы. Ребята восьми и пятнадцати лет скончались вследствие отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров