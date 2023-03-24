Мощный пожар произошёл в научно-производственном комплексе на Урале

В Арамиле Свердловской области загорелся научно-производственный комплекс на улице Клубной. Как сообщили в региональном управлении МЧС, площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров.

На кадрах, опубликованных местными СМИ, видно, что над заводом поднялся огромный столб чёрного дыма с ярким пламенем. Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью.

"Поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. По оперативной информации, площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек", — уточнили в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало, на месте происшествия уже находятся огнеборцы.