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27 марта, 11:41
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Загадочное чёрное кольцо из дыма сняли в небе над Москвой

Жители Москвы сняли на видео гигантское чёрное кольцо из дыма после ЧП в Строгине

В небе над Москвой появилось загадочное чёрное кольцо. Кадры с необычным явлением опубликовали в Сети очевидцы.

Чёрное кольцо в небе над Москвой. Видео © t.me / sputnik_strogino / Mila Klim / Vlad

Кольцо появилось над жилым комплексом "Спутник", по предварительным данным, после хлопка в районе Строгино в Москве. Что конкретно послужило причиной, пока не известно.

Ранее сообщалось, что на Пекин обрушилась пылевая буря. По словам метеорологов, в этот период могут сильно обостриться симптомы у людей с заболеваниями сердца и лёгких. Даже здоровые люди могут почувствовать слабость и недомогание.

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Обложка ©

t.me / sputnik_strogino / Vlad

Иван Косицын
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