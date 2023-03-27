Загадочное чёрное кольцо из дыма сняли в небе над Москвой

В небе над Москвой появилось загадочное чёрное кольцо. Кадры с необычным явлением опубликовали в Сети очевидцы.

Кольцо появилось над жилым комплексом "Спутник", по предварительным данным, после хлопка в районе Строгино в Москве. Что конкретно послужило причиной, пока не известно.

Ранее сообщалось, что на Пекин обрушилась пылевая буря. По словам метеорологов, в этот период могут сильно обостриться симптомы у людей с заболеваниями сердца и лёгких. Даже здоровые люди могут почувствовать слабость и недомогание.