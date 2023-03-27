Загадочное чёрное кольцо из дыма сняли в небе над Москвой
Жители Москвы сняли на видео гигантское чёрное кольцо из дыма после ЧП в Строгине
В небе над Москвой появилось загадочное чёрное кольцо. Кадры с необычным явлением опубликовали в Сети очевидцы.
Чёрное кольцо в небе над Москвой. Видео © t.me / sputnik_strogino / Mila Klim / Vlad
Кольцо появилось над жилым комплексом "Спутник", по предварительным данным, после хлопка в районе Строгино в Москве. Что конкретно послужило причиной, пока не известно.
Ранее сообщалось, что на Пекин обрушилась пылевая буря. По словам метеорологов, в этот период могут сильно обостриться симптомы у людей с заболеваниями сердца и лёгких. Даже здоровые люди могут почувствовать слабость и недомогание.
t.me / sputnik_strogino / Vlad