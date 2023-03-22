Фиолетовый код: В Пекине бушует опасная пылевая буря
На Пекин обрушилась пылевая буря
В Пекине бушует пылевая буря. Как пишет портал "Синьлан", цитируя Пекинский центр мониторинга охраны окружающей среды, концентрация мелких твёрдых частиц PM2.5 в большинстве районов города, а также его пригородах, превышает 999 мкг/куб, а это в 30 раз выше нормы. Такое загрязнение воздуха считается наиболее опасным для здоровья населения.
По словам метеорологов, в этот период могут сильно обостриться симптомы у людей с заболеваниями сердца и лёгких. Даже здоровые люди могут почувствовать слабость и недомогание. Горожанам с болезнями лёгких и сердечно-сосудистой системы рекомендуется оставаться дома, а также отказаться от спорта на открытом воздухе.
Метеорологи присвоили этой пылевой буре фиолетовый цвет. Это наивысшая отметка по степени опасности, когда концентрация твёрдых частиц в воздухе превышает 300 мкг/куб.
Ранее на провинцию Ляонин на северо-западе Китая выпал дождь из червей. Видео странного "погодного" явления опубликовали в Сети.
ТАСС \ AP \ Borg Wong