"Редкое явление": На Камчатке озеро замёрзло впервые за несколько лет

На Камчатке Курильское озеро замёрзло впервые за четыре года. До этого оно покрывалось льдом в 2019, 2016 и 2007 годах. Как правило, это происходило в конце февраля – начале марта, хотя случалось такое и в январе. Фото опубликовала инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская.

Замёрзшее Курильское озеро на Камчатке. Фото © ИА "Кам 24" / Лиана Варавская

Она отметила, что Курильское озеро, расположенное рядом с Охотским морем и Тихим океаном, подвергается воздействию сильных ветров, что мешает льду сковывать водную поверхность целиком. Для того чтобы вся поверхность затянулась, нужно, чтобы морозная и безветренная погода держалась несколько дней подряд.

Замёрзшее Курильское озеро на Камчатке. Фото © ИА "Кам 24" / Лиана Варавская

"По нашим наблюдениям, лёд сковал поверхность водоёма в конце февраля, однако постоянные снегопады мешали провести съёмку, чтобы зафиксировать это редкое явление. Как только наступила хорошая погода, я сфотографировала замёрзший водоём с помощью квадрокоптера. Как видно на кадрах, практически нет участков с открытой водой", — пояснила Варавская в беседе с ИА "Кам 24".

Она также успокоила всех неравнодушных относительно экосистемы озера: замёрзшая поверхность никак не повлияет на основную часть потомства нерки. Для неё ледостав не представляет угрозы, так как в нерестовые бугры, в которых развиваются мальки, продолжает поступать ключевая вода.