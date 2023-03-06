Внедорожник с туристами упал в озеро на Эльбрусе, два человека погибли
Внедорожник с туристами упал в озеро на Эльбрусе. Обложка © МЧС РФ
Внедорожник с туристами упал в озеро Гижгит на Эльбрусе во время экскурсии. В результате два человека погибли, один ранен, остальные не пострадали. Об этом сообщил источник Лайфа.
По его данным, группа передвигалась на автомобиле "Тойота-Прадо". По предварительной информации, всего в салоне было шесть человек. Тела погибших сейчас извлекают.
Внедорожник с туристами упал в озеро на Эльбрусе. Видео © МЧС РФ
В МЧС информацию о происшествии подтвердили, но число погибших не назвали.
А ранее на Эльбрусе умер альпинист из Читы. Сигнал о происшествии поступил с высоты 4800 метров 25 февраля. По данным друзей погибшего, турист скончался в результате травмы головы после падения.