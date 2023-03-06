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6 марта, 11:35

Внедорожник с туристами упал в озеро на Эльбрусе, два человека погибли

<p>Внедорожник с туристами упал в озеро на Эльбрусе. Обложка © МЧС РФ</p>

Внедорожник с туристами упал в озеро на Эльбрусе. Обложка © МЧС РФ

Внедорожник с туристами упал в озеро Гижгит на Эльбрусе во время экскурсии. В результате два человека погибли, один ранен, остальные не пострадали. Об этом сообщил источник Лайфа.

По его данным, группа передвигалась на автомобиле "Тойота-Прадо". По предварительной информации, всего в салоне было шесть человек. Тела погибших сейчас извлекают.

Внедорожник с туристами упал в озеро на Эльбрусе. Видео © МЧС РФ

В МЧС информацию о происшествии подтвердили, но число погибших не назвали.

Друзья погибшего на Эльбрусе туриста в кроссовках не поверили в версию о суициде

Друзья погибшего на Эльбрусе туриста в кроссовках не поверили в версию о суициде

А ранее на Эльбрусе умер альпинист из Читы. Сигнал о происшествии поступил с высоты 4800 метров 25 февраля. По данным друзей погибшего, турист скончался в результате травмы головы после падения.

Александра Вишнякова
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