Друзья погибшего на Эльбрусе туриста в кроссовках не поверили в версию о суициде

При восхождении на Эльбрус погиб житель Тулы Сергей Гавриков, при этом на нём не было необходимой экипировки, а обнаружили мужчину в кроссовках. Друзья погибшего рассказали, что раньше он играл в футбол, а в последние годы судил матчи в Москве. При этом они отвергли появившуюся версию о том, что Гавриков совершил самоубийство.

"Мы, его друзья из Москвы, его знаем как футбольного рефери, он почти каждое воскресенье на протяжении примерно восьми лет судил матчи в Лужниках... Одно могу сказать точно, то, что в комментариях пишут про суицид, — это полнейшая чушь", — приводит "Газета.ru" слова Максима, друга погибшего.

Ещё один приятель, Артём, рассказал, что Гавриков играл за команду "Спутник" и был в ней одним из главных футболистов. Он назвал погибшего великолепным человеком, душой компании.

О гибели Гаврикова при подъёме на Эльбрус без специального снаряжения стало известно 3 марта. Тело туриста спасатели обнаружили на склоне горы на высоте почти пять тысяч метров, он был в спортивной одежде и кроссовках. В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС РФ также сообщили, что вместе с Гавриковым попытку восхождения предприняла его знакомая. Она почувствовала себя плохо на высоте 4,3 тысячи метров и отправилась обратно.