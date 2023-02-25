"Ноги не сгибаются": Иркутянка хотела пройти 40 км по льду Байкала, но заблудилась

Сегодня утром спасатели эвакуировали со льда Байкала заблудившуюся женщину 1981 года рождения. Она планировала в одиночку пройти маршрут по замёрзшему озеру длиной в 40 километров, но не рассчитала сил. Об этом заявили в ГУ МЧС по Иркутской области. В ведомстве отметили, что россиянка в два часа ночи вышла на станции Танхой в Бурятии и отправилась по льду в сторону посёлка Листвянка.

Спасатели эвакуировали со льда Байкала заблудившуюся женщину. Видео © Telegram / МЧС38

"Длина маршрута — более 40 километров, туристка зарегистрировала свой маршрут на сайте МЧС России. Маяком для неё служили огни домов в Листвянке. Однако она не рассчитала своих сил, быстро наступил рассвет, она потеряла ориентир и сбилась с маршрута", — отметили спасатели.

Сотрудники МЧС на протяжении двух часов обследовали местность. Сложность была в том, что женщина не могла точно сориентировать спасателей, где она находится, к тому же интернет-связь отсутствовала. Всё это время специалисты общались с туристской по телефону, а позже ей удалось загрузить карту и прислать координаты.

В ведомстве отметили, что состояние женщины удовлетворительное, иркутянку напоили чаем и доставили в Листвянку. От медицинской помощи она отказалась.

"У меня ноги не сгибаются", — сказала женщина при встрече со спасателями.