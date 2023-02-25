"Ноги не сгибаются": Иркутянка хотела пройти 40 км по льду Байкала, но заблудилась
Спасатели эвакуировали со льда Байкала заблудившуюся женщину
Сегодня утром спасатели эвакуировали со льда Байкала заблудившуюся женщину 1981 года рождения. Она планировала в одиночку пройти маршрут по замёрзшему озеру длиной в 40 километров, но не рассчитала сил. Об этом заявили в ГУ МЧС по Иркутской области. В ведомстве отметили, что россиянка в два часа ночи вышла на станции Танхой в Бурятии и отправилась по льду в сторону посёлка Листвянка.
Спасатели эвакуировали со льда Байкала заблудившуюся женщину. Видео © Telegram / МЧС38
"Длина маршрута — более 40 километров, туристка зарегистрировала свой маршрут на сайте МЧС России. Маяком для неё служили огни домов в Листвянке. Однако она не рассчитала своих сил, быстро наступил рассвет, она потеряла ориентир и сбилась с маршрута", — отметили спасатели.
Сотрудники МЧС на протяжении двух часов обследовали местность. Сложность была в том, что женщина не могла точно сориентировать спасателей, где она находится, к тому же интернет-связь отсутствовала. Всё это время специалисты общались с туристской по телефону, а позже ей удалось загрузить карту и прислать координаты.
В ведомстве отметили, что состояние женщины удовлетворительное, иркутянку напоили чаем и доставили в Листвянку. От медицинской помощи она отказалась.
"У меня ноги не сгибаются", — сказала женщина при встрече со спасателями.
Ранее Лайф писал, что спасатели обнаружили вмёрзшее в лёд тело мужчины у острова Недоразумения. 59-летний магаданец выехал на рыбалку на снегоходе, однако домой так и не вернулся.
Telegram / МЧС38