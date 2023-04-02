Полиция задержала мужчину, взорвавшего гранату у магазина в Подмосковье

Правоохранители задержали мужчину, который взорвал гранату возле продуктового магазина в деревне Кашино Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Кадры с места, где была взорвана граната. Видео © LIFE

Задержанным оказался местный житель 1989 года рождения. Он уже сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

При этом источник Лайфа сообщил, что мужчина в момент инцидента был пьян. Откуда у него взялась граната, сейчас выясняют полицейские.