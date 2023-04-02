Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 10:27

В Подмосковье неизвестный взорвал гранату возле магазина

В Подмосковье возле магазина сдетонировало взрывное устройство

В Московской области возле продуктового магазина сдетонировало взрывное устройство. Предположительно, это была ручная граната, на месте происшествия обнаружена чека, сообщил Лайфу источник.

Инцидент произошёл в ночь на 2 апреля в деревне Кашино под Волоколамском. В результате взрыва в магазине выбиты стёкла, также повреждения получил стоящий на парковке "фиат-дукато". Пострадавших, к счастью, нет. Со слов очевидцев, гранату бросил некий мужчина. После взрыва местные жители заметили уезжающий от магазина "шевроле". В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

В Омске гимназист-непоседа принёс гранату и похвастался ею перед одноклассником

В Омске гимназист-непоседа принёс гранату и похвастался ею перед одноклассником

Ранее Лайф сообщал, что в лесу у аэродрома Кубинка нашли самодельный дрон с камерой. Беспилотник был обнаружен в нескольких километрах от авиабазы, при этом взрывчатки на нём не было.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров