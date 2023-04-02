В Подмосковье неизвестный взорвал гранату возле магазина

В Московской области возле продуктового магазина сдетонировало взрывное устройство. Предположительно, это была ручная граната, на месте происшествия обнаружена чека, сообщил Лайфу источник.

Инцидент произошёл в ночь на 2 апреля в деревне Кашино под Волоколамском. В результате взрыва в магазине выбиты стёкла, также повреждения получил стоящий на парковке "фиат-дукато". Пострадавших, к счастью, нет. Со слов очевидцев, гранату бросил некий мужчина. После взрыва местные жители заметили уезжающий от магазина "шевроле". В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.