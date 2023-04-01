Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

1 апреля, 12:04

В Омске гимназист-непоседа принёс гранату и похвастался ею перед одноклассником

В Омске третьеклассник принёс на урок в гимназию гранату

<p>Граната, которую школьник принёс в гимназию. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ostorozhno_novosti/15222" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Осторожно, новости"</a></p>

Граната, которую школьник принёс в гимназию. Обложка © Telegram / "Осторожно, новости"

В Омске девятилетний ученик гимназии принёс на урок гранату. Об этом сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости".

Как оказалось, сам гимназист большой непоседа. Уже на протяжении нескольких месяцев на него жалуются родители и учителя из-за того, что он отвлекает одноклассников, срывает уроки, задевает других детей и применяет к ним силу. В феврале мальчика даже перевели в параллельный класс, но и там конфликтов не удалось избежать. А 6 марта третьеклассник принёс в школу гранату в рюкзаке.

Сначала он скрывал боеприпас, но потом похвастался перед одноклассником. Друг непоседы сфотографировал гранату и отправил маме, а она скинула её в родительский чат. Тогда и началась паника. В школу прибыли полиция и сапёры. Они вынесли гранату из здания через два часа. Мать непоседы рассказала всем, включая полицию, что ребёнок нашёл гранату в пакете на улице. При этом правоохранители до сих пор не сообщили родителям учеников, настоящим или учебным был боеприпас.

В Коми мужчина напился и стал выгонять из дома соседей, угрожая взорвать гранату

В Коми мужчина напился и стал выгонять из дома соседей, угрожая взорвать гранату

Ранее в Тульской области оперативники задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом. Причём дебошир получил ранение, его госпитализировали.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Омская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров