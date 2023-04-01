В Омске гимназист-непоседа принёс гранату и похвастался ею перед одноклассником

Как оказалось, сам гимназист большой непоседа. Уже на протяжении нескольких месяцев на него жалуются родители и учителя из-за того, что он отвлекает одноклассников, срывает уроки, задевает других детей и применяет к ним силу. В феврале мальчика даже перевели в параллельный класс, но и там конфликтов не удалось избежать. А 6 марта третьеклассник принёс в школу гранату в рюкзаке.

Сначала он скрывал боеприпас, но потом похвастался перед одноклассником. Друг непоседы сфотографировал гранату и отправил маме, а она скинула её в родительский чат. Тогда и началась паника. В школу прибыли полиция и сапёры. Они вынесли гранату из здания через два часа. Мать непоседы рассказала всем, включая полицию, что ребёнок нашёл гранату в пакете на улице. При этом правоохранители до сих пор не сообщили родителям учеников, настоящим или учебным был боеприпас.