В Коми мужчина напился и стал выгонять из дома соседей, угрожая взорвать гранату

В Сыктывкаре республики Коми спецназ в ходе штурма задержал мужчину, который угрожал взорвать соседей гранатой. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Житель двухэтажного деревянного дома в пьяном состоянии взял гранату Ф-1 и отправился ругаться с соседями по квартире и выгонять их. Дебошир стал кричать, что активирует снаряд, если те не покинут дом. Прибывшие на место полицейские эвакуировали всех жильцов, а потом скрутили мужчину.

Причём та самая граната оказалась муляжом. Злоумышленник признался, что нашёл её в лесу. Кроме того, дебошир уже не в первый раз отвечает за свои злодеяния: ранее он был судим за неправомерное завладение автомобилем и дважды — за применение насилия в отношении представителя власти.