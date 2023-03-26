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26 марта, 13:37

В Коми мужчина напился и стал выгонять из дома соседей, угрожая взорвать гранату

В Сыктывкаре спецназ задержал пьяного мужчину, угрожавшего взорвать соседей гранатой

<p>Силовики задержали жителя Сыктывкара за угрозу взорвать соседей. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/49526" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Силовики задержали жителя Сыктывкара за угрозу взорвать соседей. Обложка © Telegram / SHOT

В Сыктывкаре республики Коми спецназ в ходе штурма задержал мужчину, который угрожал взорвать соседей гранатой. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Житель двухэтажного деревянного дома в пьяном состоянии взял гранату Ф-1 и отправился ругаться с соседями по квартире и выгонять их. Дебошир стал кричать, что активирует снаряд, если те не покинут дом. Прибывшие на место полицейские эвакуировали всех жильцов, а потом скрутили мужчину.

Причём та самая граната оказалась муляжом. Злоумышленник признался, что нашёл её в лесу. Кроме того, дебошир уже не в первый раз отвечает за свои злодеяния: ранее он был судим за неправомерное завладение автомобилем и дважды — за применение насилия в отношении представителя власти.

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Светлана Оперук
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