В убийстве пенсионерки и её сына в Омске сознался бывший сосед-наркоман

В Омске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 85-летней пенсионерки и её 57-летнего сына. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Показания подозреваемого по делу об убийстве пожилой женщины и её сына. Видео © Telegram / Следком

"В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к преступлению причастен 37-летний знакомый потерпевших, ранее проживавший в соседнем доме. Подозреваемый задержан", — указали в ведомстве.

В СК указали, что подозреваемый, будучи в состоянии наркотического опьянения, проник в дом к соседям вместе с обрезом ружья, чтобы ограбить их. Увидев пенсионерку и её сына, он открыл огонь, а тела после сбросил в погреб. Затем мужчина забрал телевизор и скрылся.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, а также изъяли доказательства на месте преступления. Когда мужчину задержали, он признался в убийстве. Его намерены заключить под стражу.