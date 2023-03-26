В убийстве пенсионерки и её сына в Омске сознался бывший сосед-наркоман
В Омске задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки и её сына
В Омске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 85-летней пенсионерки и её 57-летнего сына. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Показания подозреваемого по делу об убийстве пожилой женщины и её сына. Видео © Telegram / Следком
"В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к преступлению причастен 37-летний знакомый потерпевших, ранее проживавший в соседнем доме. Подозреваемый задержан", — указали в ведомстве.
В СК указали, что подозреваемый, будучи в состоянии наркотического опьянения, проник в дом к соседям вместе с обрезом ружья, чтобы ограбить их. Увидев пенсионерку и её сына, он открыл огонь, а тела после сбросил в погреб. Затем мужчина забрал телевизор и скрылся.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, а также изъяли доказательства на месте преступления. Когда мужчину задержали, он признался в убийстве. Его намерены заключить под стражу.
Ранее Лайф писал о том, что в Омске пожилую женщину и её сына нашли в погребе собственного дома с признаками насильственной смерти.
СК РФ