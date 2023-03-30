В Тульской области мужчина засел в квартире и грозился взорвать дом

В микрорайоне Залесный города Новомосковска оперативники предварительно эвакуировали жильцов многоквартирного дома, а затем со стрельбой задержали мужчину. Судя по видео, он получил ранение, его увезли на скорой. При этом во время госпитализации задержанный сопротивлялся и продолжал кричать. По предварительной информации, злоумышленник грозился взорвать дом, полицию вызвали очевидцы.