В Тульской области мужчина засел в квартире и грозился взорвать дом
В Тульской области оперативники задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом
В Тульской области силовики штурмом брали дом во время оперативно-разыскных мероприятий, чтобы задержать угрожавшего подрывом нарушителя. Кадрами делится SHOT.
В Тульской области силовики задержали мужчину во время ОРМ. Видео © t.me / SHOT
В микрорайоне Залесный города Новомосковска оперативники предварительно эвакуировали жильцов многоквартирного дома, а затем со стрельбой задержали мужчину. Судя по видео, он получил ранение, его увезли на скорой. При этом во время госпитализации задержанный сопротивлялся и продолжал кричать. По предварительной информации, злоумышленник грозился взорвать дом, полицию вызвали очевидцы.
Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре Республики Коми спецназ в ходе штурма задержал мужчину, который угрожал взорвать соседей гранатой. Дебошир был пьян и предварительно разругался с жильцами.
t.me / SHOT