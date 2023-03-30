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30 марта, 08:13

В Тульской области мужчина засел в квартире и грозился взорвать дом

В Тульской области оперативники задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом

В Тульской области силовики штурмом брали дом во время оперативно-разыскных мероприятий, чтобы задержать угрожавшего подрывом нарушителя. Кадрами делится SHOT.

В Тульской области силовики задержали мужчину во время ОРМ. Видео © t.me / SHOT

В микрорайоне Залесный города Новомосковска оперативники предварительно эвакуировали жильцов многоквартирного дома, а затем со стрельбой задержали мужчину. Судя по видео, он получил ранение, его увезли на скорой. При этом во время госпитализации задержанный сопротивлялся и продолжал кричать. По предварительной информации, злоумышленник грозился взорвать дом, полицию вызвали очевидцы.

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Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре Республики Коми спецназ в ходе штурма задержал мужчину, который угрожал взорвать соседей гранатой. Дебошир был пьян и предварительно разругался с жильцами.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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